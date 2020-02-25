Эксперт: туры в Италию отменяются из-за коронавируса

РИМ, 25 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Около половины заказов на туры в Италию отменены в связи со вспышкой заражения коронавирусом, которая была зафиксирована на севере страны в конце минувшей недели, сообщил РИА Новости президент национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина.

"Туристическая отрасль Италии несет очень серьезные убытки. В настоящее время мы столкнулись с эмоциональной реакцией множества людей на информацию о появлении очагов заражения коронавирусом в ряде районов на севере страны. В результате в целом по Италии были отменены примерно 50 процентов заказов на туры, и туроператоры сейчас вынуждены возвращать деньги клиентам за аннулированные поездки", — отметил руководитель одного из крупнейших в Италии объединений предпринимателей, работающих в области туризма.

Мессина напомнил, что еще в начале февраля, когда в Италии была выявлена лишь одна супружеская пара китайских туристов, зараженных коронавирусом, Assoturismo Confesercenti заказала специальное исследование относительно возможного ущерба для туристической отрасли.

Согласно полученным тогда данным, страх перед заражением новым типом вируса грозил итальянскому туризму потерей как минимум 1,6 миллиарда евро. При этом оптимистический сценарий развития ситуации предусматривал сокращение числа китайских туристов, приезжающих на Апеннины, на 30 процентов (на 1,6 миллиона человек), и снижение количества гостей из других стран на шесть процентов (на 11,6 миллиона человек).

"Уже тогда мы ясно понимали, что потери могут быть значительно более ощутимыми, если острая эмоциональная реакция со стороны наших клиентов продолжится, — подчеркнул Мессина. — Естественно, когда стало известно о том, что Италия занимает первое место в Европе по числу заражений коронавирусом, негативная реакция со стороны иностранных туристов не заставила себя ждать. Так что серьезный экономический ущерб уже есть и еще будет".

Глава ассоциации указал, что опасения иностранцев можно понять, несмотря на то, что система здравоохранения Италии является одной из наиболее передовых в мире и общая ситуация с распространением коронавируса в стране находится под контролем.

По его словам, помимо отказов от туров со стороны обеспокоенных иностранных клиентов, большой урон отрасли наносит также отмена или перенос множества различных, в том числе международных, культурных и спортивных мероприятий, фестивалей и ярмарок в целях предотвращения возможного распространения коронавируса.

В качестве примера Мессина привел Сицилию, где не зарегистрировано ни одного очага заражения новым типом коронавируса. Тем не менее, ситуация, складывающаяся в этом знаменитом туристическом регионе, вызывает самые серьезные опасения.

"Сейчас, например, почти полностью аннулированы заказы, сделанные ранее в свази с популярным фольклорным фестивалем "Миндаль в цвету", который проводится в провинции Агридженто. В целом же на ближайшие недели в Сицилии наблюдается снижение заказов примерно на 80 процентов, — констатировал собеседник РИА Новости. — Такого не было даже во время существования реальной террористической угрозы". По его словам, если данная тенденция сохранится, нам придется констатировать провал весеннего сезона при том, что перспективы на лето пока остаются неопределенными.

Президент Assoturismo Confesercenti отметил важность российских клиентов для туристической отрасли Италии. "Нам потребовались годы напряженной работы, чтобы выйти на столь значительные цифры в отношении туристов из России. Конечно, для нас стало бы большим разочарованием утратить позиции, завоеванные в этой сфере", — заметил он.