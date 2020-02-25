На поезда в Крым за два месяца продали более 170 тысяч билетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Более 170 тысяч билетов приобретено пассажирами на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в направлении Крыма и обратно за два месяца с момента запуска движения поездов дальнего следования на полуостров по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога".
"С момента открытия движения количество проданных проездных документов по всем кассам… 172 728 (билетов - ред.), из них в кассах ФГУП "КЖД" 27 065 (билетов - ред.)", – сообщили в КЖД, напомнив, что билеты можно приобрести как в железнодорожных кассах, так и на сайте перевозчика – компании "Гранд Сервис Экспресс".
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На поезд №7/8 сообщением Петербург – Севастополь за прошедшие два месяца продано примерно одинаковое количество билетов в направлении Крыма и из него (по 43 тысячи билетов), на поезд №27/28 Москва – Симферополь больше продано билетов в направлении Крыма (более 47 тысяч), в направлении из Крыма – более 38,5 тысячи билетов, отметили в компании.
Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря железнодорожное движение по Крымскому мосту - самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.
Первый пассажирский поезд по мосту в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс" ранее сообщили, что к началу курортного сезона будут запущены пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
21 февраля, 16:05Крымский мост: как создавалась легендаСамый длинный мост в России и Европе протянулся от Тамани до Керчи. В сложнейших условиях он был построен за четыре года – это рекордно короткие сроки. Длина моста составила 19 километров, использовано порядка 8 600 000 тонн материалов и конструкций. Над его созданием трудились 15000 рабочих.