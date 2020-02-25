Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T11:16+0300
https://ria.ru/20200225/1565161021.html
На поезда в Крым за два месяца продали более 170 тысяч билетов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/27/1562822727_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_b00ec476b86e38bca1e7b185b3c128d6.jpg
РИА Новости

На поезда в Крым за два месяца продали более 170 тысяч билетов

11:16 25.02.2020
524
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПроводник в вагоне поезда "Таврия" на вокзале в Севастополе
Проводник в вагоне поезда Таврия на вокзале в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Проводник в вагоне поезда "Таврия" на вокзале в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Более 170 тысяч билетов приобретено пассажирами на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в направлении Крыма и обратно за два месяца с момента запуска движения поездов дальнего следования на полуостров по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога".
"С момента открытия движения количество проданных проездных документов по всем кассам… 172 728 (билетов - ред.), из них в кассах ФГУП "КЖД" 27 065 (билетов - ред.)", – сообщили в КЖД, напомнив, что билеты можно приобрести как в железнодорожных кассах, так и на сайте перевозчика – компании "Гранд Сервис Экспресс".
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря 2019, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
На поезд №7/8 сообщением Петербург – Севастополь за прошедшие два месяца продано примерно одинаковое количество билетов в направлении Крыма и из него (по 43 тысячи билетов), на поезд №27/28 Москва – Симферополь больше продано билетов в направлении Крыма (более 47 тысяч), в направлении из Крыма – более 38,5 тысячи билетов, отметили в компании.
Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря железнодорожное движение по Крымскому мосту - самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.
Первый пассажирский поезд по мосту в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс" ранее сообщили, что к началу курортного сезона будут запущены пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
Крымский мост: как создавалась легенда
21 февраля, 16:05
Крымский мост: как создавалась легендаСамый длинный мост в России и Европе протянулся от Тамани до Керчи. В сложнейших условиях он был построен за четыре года – это рекордно короткие сроки. Длина моста составила 19 километров, использовано порядка 8 600 000 тонн материалов и конструкций. Над его созданием трудились 15000 рабочих.
2500000
Обсудить 0
Гранд Сервис ЭкспрессКрымский мостКрымская железная дорогаРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Визовый центр
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Вид острова Тенерифе
СМИ: на Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
Лента новостейМолния