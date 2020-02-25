Открыт прием заявок на участие в московском конкурсе МСП "Прорыв года"

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе для представителей московского малого и среднего бизнеса Прием заявок на участие в конкурсе для представителей московского малого и среднего бизнеса "Прорыв года" начинается в понедельник; финалистов в 10 номинациях выберут с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", а члены экспертного совета в конце мая определят победителей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Любая премия или профессиональная награда, разумеется, отражает тенденции своего времени. В Москве стремительно развиваются технологии и креативные индустрии. Дизайн, мода, кино и мультипликация — популярнейшие сегодня направления. Число компаний, которые разрабатывают и внедряют инновационные решения, тоже растет. Поэтому мы решили, что будет правильно ввести две новые номинации — "Цифровой предприниматель года" и "Креативный предприниматель года". Всего подать заявку можно в 10 номинациях. Приглашаем всех поучаствовать в конкурсе!" — приводятся на сайте столичного правительства слова Сергуниной.

Заммэра напомнила, что премия "Прорыв года" ориентирована именно на малый и средний бизнес. Сейчас в Москве зарегистрировано около 748 тысяч субъектов МСП, которые обеспечивают работой свыше 2,6 миллиона человек. В столице насчитывается 277 малых инновационных предприятий, более 15,4 тысячи высокотехнологичных ИТ-компаний, 59 центров молодежного инновационного творчества, 798 научных организаций.

Номинация "Цифровой предприниматель года" создана для субъектов МСП, которые работают с проектами в сфере программного обеспечения, инновационными проектами, а также используют практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В номинации "Креативный предприниматель года" будут соревноваться компании МСП, которые реализуют проекты в сфере модной индустрии, кинематографа, дизайна и музыки.

Кроме того, объявлены номинации "Молодой предприниматель года" (для бизнесменов в возрасте до 30 лет включительно), "Почетный предприниматель года" (для тех, кому уже исполнилось 55 лет), а также "Социальный предприниматель года", "Экспортер года", "Франшиза года", "Стартап года", "Мама — успешный предприниматель года". В номинации "Гран-при года" выберут субъект МСП с самыми высокими темпами роста и развития.

Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. У компании не должно быть задолженностей по налогам и сборам, она не может находиться в процессе ликвидации. Заявку может подать учредитель (участник) субъекта МСП с долей в уставном капитале более 50% и (или) акционер с долей акций более 50%, и (или) директор (генеральный директор, управляющий) субъекта МСП. Нельзя участвовать сразу в нескольких номинациях. Для участия нужно заполнить заявку на сайте . Пройдет автоматизированная проверка ИНН компании и регистрации по географическому признаку через реестр ФНС. После нужно будет сдать полный комплект документов в ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Список финалистов сформируют с 18 по 20 мая. Победителей определят23 мая, а церемония награждения пройдет 25 мая на Московском предпринимательском форуме.