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Открыт прием заявок на участие в московском конкурсе МСП "Прорыв года"
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РИА Новости

Открыт прием заявок на участие в московском конкурсе МСП "Прорыв года"

11:16 25.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе для представителей московского малого и среднего бизнеса "Прорыв года" начинается в понедельник; финалистов в 10 номинациях выберут с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", а члены экспертного совета в конце мая определят победителей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Любая премия или профессиональная награда, разумеется, отражает тенденции своего времени. В Москве стремительно развиваются технологии и креативные индустрии. Дизайн, мода, кино и мультипликация — популярнейшие сегодня направления. Число компаний, которые разрабатывают и внедряют инновационные решения, тоже растет. Поэтому мы решили, что будет правильно ввести две новые номинации — "Цифровой предприниматель года" и "Креативный предприниматель года". Всего подать заявку можно в 10 номинациях. Приглашаем всех поучаствовать в конкурсе!" — приводятся на сайте столичного правительства слова Сергуниной.
Заммэра напомнила, что премия "Прорыв года" ориентирована именно на малый и средний бизнес. Сейчас в Москве зарегистрировано около 748 тысяч субъектов МСП, которые обеспечивают работой свыше 2,6 миллиона человек. В столице насчитывается 277 малых инновационных предприятий, более 15,4 тысячи высокотехнологичных ИТ-компаний, 59 центров молодежного инновационного творчества, 798 научных организаций.
Номинация "Цифровой предприниматель года" создана для субъектов МСП, которые работают с проектами в сфере программного обеспечения, инновационными проектами, а также используют практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В номинации "Креативный предприниматель года" будут соревноваться компании МСП, которые реализуют проекты в сфере модной индустрии, кинематографа, дизайна и музыки.
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Кроме того, объявлены номинации "Молодой предприниматель года" (для бизнесменов в возрасте до 30 лет включительно), "Почетный предприниматель года" (для тех, кому уже исполнилось 55 лет), а также "Социальный предприниматель года", "Экспортер года", "Франшиза года", "Стартап года", "Мама — успешный предприниматель года". В номинации "Гран-при года" выберут субъект МСП с самыми высокими темпами роста и развития.
Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. У компании не должно быть задолженностей по налогам и сборам, она не может находиться в процессе ликвидации. Заявку может подать учредитель (участник) субъекта МСП с долей в уставном капитале более 50% и (или) акционер с долей акций более 50%, и (или) директор (генеральный директор, управляющий) субъекта МСП. Нельзя участвовать сразу в нескольких номинациях. Для участия нужно заполнить заявку на сайте. Пройдет автоматизированная проверка ИНН компании и регистрации по географическому признаку через реестр ФНС. После нужно будет сдать полный комплект документов в ГБУ "Малый бизнес Москвы".
Список финалистов сформируют с 18 по 20 мая. Победителей определят23 мая, а церемония награждения пройдет 25 мая на Московском предпринимательском форуме.
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Первый конкурс "Прорыв года" состоялся в 2019 году, в финал вышел 31 предприниматель. Лучших бизнесменов выбирали участники проекта "Активный гражданин" и совет при штабе по защите бизнеса. На конкурс поступило более 35 тысяч заявок. Победителей наградили 27 мая, они получили комплексную рекламную кампанию — в лучших локациях города разместили более 200 баннеров. Церемония награждения стала кульминацией первого дня Московской недели предпринимательства, которую Департамент предпринимательства и инновационного развития провел в рамках комплексной программы популяризации предпринимательской инициативы. Участниками стали свыше 60 тысяч человек, отмечается в сообщении.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМоскваЭкономика
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