Чибис рассказал об усилиях врачей, спасших ребенка в Кандалакше

МУРМАНСК, 25 фев – РИА Новости. Ребенок, которого избил и попытался закопать в снег 15-летний подросток в Ребенок, которого избил и попытался закопать в снег 15-летний подросток в Кандалакше , поступил в больницу с температурой тела 26 градусов, врачам чудом удалось его спасти, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"Хочу поблагодарить врачей кандалакшской ЦРБ за чудесное спасение мальчика, который был избит, он поступил в больницу с температурой тела 26 градусов. То, что сейчас он идет на поправку, – заслуга медработников", – сказал Чибис.

Он попросил региональный минздрав дать предложения по награждению врачей. Кроме того, глава региона потребовал контролировать вместе с правоохранительными органами привлечение подростка к уголовной ответственности, а также проанализировать эффективность функционирования системы госвласти на предмет работы с трудными подростками.

"Насколько я знаю, за этим подростком много чего числилось. Нужно все сделать, чтобы молодой человек от ответственности не ушел", - добавил Чибис.

В пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подаёт признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. Детский омбудсмен в регионе Борис Коган сообщал РИА Новости, что подросток имеет "тяжелый послужной список" и его имя в городе у всех на слуху. В воскресенье суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца. По данным СК, семья у него полная, не относится к категории неблагополучной.