Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T11:15+0300
https://ria.ru/20200225/1565160948.html
Чибис рассказал об усилиях врачей, спасших ребенка в Кандалакше
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3dec9121448aa6712d68e5e0ead1e844.jpg
РИА Новости

Чибис рассказал об усилиях врачей, спасших ребенка в Кандалакше

11:15 25.02.2020
568
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 25 фев – РИА Новости. Ребенок, которого избил и попытался закопать в снег 15-летний подросток в Кандалакше, поступил в больницу с температурой тела 26 градусов, врачам чудом удалось его спасти, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.
"Хочу поблагодарить врачей кандалакшской ЦРБ за чудесное спасение мальчика, который был избит, он поступил в больницу с температурой тела 26 градусов. То, что сейчас он идет на поправку, – заслуга медработников", – сказал Чибис.
Автомобиль Следственного комитета РФ
09:56
Источник рассказал о подростке из Кандалакши, пытавшемся убить ребенка
Он попросил региональный минздрав дать предложения по награждению врачей. Кроме того, глава региона потребовал контролировать вместе с правоохранительными органами привлечение подростка к уголовной ответственности, а также проанализировать эффективность функционирования системы госвласти на предмет работы с трудными подростками.
"Насколько я знаю, за этим подростком много чего числилось. Нужно все сделать, чтобы молодой человек от ответственности не ушел", - добавил Чибис.
В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
23 февраля, 01:43
Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
В пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подаёт признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. Детский омбудсмен в регионе Борис Коган сообщал РИА Новости, что подросток имеет "тяжелый послужной список" и его имя в городе у всех на слуху. В воскресенье суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца. По данным СК, семья у него полная, не относится к категории неблагополучной.
Как РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, несколько лет назад обвиняемый в тяжком преступлении подросток уже убил 8-летнего ребенка, столкнув его с дамбы, но в силу возраста избежал уголовной ответственности.
В Кандалакше Мурманской области подросток подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
22 февраля, 15:42
Омбудсмен рассказал о подростке, пытавшемся убить ребенка в Кандалакше
610041
Обсудить 0
Андрей ЧибисСледственный комитет России (СК РФ)КандалакшаПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК оценит бездействие органов после инцидента с ребенком в Кандалакше
В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
Подросток, напавший на ребенка в Кандалакше, избивал детей
Сотрудник полиции
Подросток, напавший на ребенка в Кандалакше, стоял на учете
Автомобиль Следственного комитета РФ
Источник рассказал о подростке из Кандалакши, пытавшемся убить ребенка
Автомобиль Следственного комитета РФ
Приморца убили в больнице в День защитника отечества
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу
Больница
В Новочеркасске ребенок умер, вдохнув канцелярский гвоздь
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Тульской области пятилетняя девочка утонула, провалившись под лед
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ленинградской области вандалы осквернили надгробия могил финнов
Статуя Фемиды в суде
Прокурор просит дать 13 лет матери, убившей дочь из-за хлебных крошек
Руки в наручниках
Подозреваемый в убийстве подростка в Челябинске ранее был судим
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Барнауле завели дело из-за травмирования школьницы на перемене
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет данные о нападении собак на детей в Самарской области
Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер в Замоскворецком суде Москвы. 13 июня 2017
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Сотрудник полиции
Заступившегося за пенсионерку жителя Череповца арестовали на 20 суток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
Лента новостейМолния