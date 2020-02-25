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На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом

11:14 25.02.2020 (обновлено: 11:19 25.02.2020)
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CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
РИМ, 25 фев – РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на юге Италии, в административном центре Сицилии – Палермо, сообщило информагентство Ansa.
Ранее стало известно, что у туристки из североитальянского города Бергамо были обнаружены симптомы заболевания гриппом, и по указанию врачей ее направили в местную больницу для проведения теста на коронавирус.
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По данным агентства, областные власти Сицилии подтвердили позитивный результат проведенного теста. Согласно этой информации, друзья туристки, а также все лица, вступавшие с ней в близкий контакт, помещены в карантин.
До сих пор все случаи заражения новым типом коронавируса были выявлены исключительно на севере Италии. Ко вторнику их общее число достигло 231. Семь человек скончались, причем шесть из них - в североитальянской области Ломбардия. По решению местных властей в шести северных регионах страны как минимум на неделю закрыты детские учреждения, школы и университеты. В ряде районов запрещены все публичные мероприятия культурного, спортивного и религиозного характера.
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8 февраля, 14:35
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаПалермоИталияВ мире
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