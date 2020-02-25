На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом

Ранее стало известно, что у туристки из североитальянского города Бергамо были обнаружены симптомы заболевания гриппом, и по указанию врачей ее направили в местную больницу для проведения теста на коронавирус.

По данным агентства, областные власти Сицилии подтвердили позитивный результат проведенного теста. Согласно этой информации, друзья туристки, а также все лица, вступавшие с ней в близкий контакт, помещены в карантин.

До сих пор все случаи заражения новым типом коронавируса были выявлены исключительно на севере Италии. Ко вторнику их общее число достигло 231. Семь человек скончались, причем шесть из них - в североитальянской области Ломбардия. По решению местных властей в шести северных регионах страны как минимум на неделю закрыты детские учреждения, школы и университеты. В ряде районов запрещены все публичные мероприятия культурного, спортивного и религиозного характера.