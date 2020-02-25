Дату голосования по поправкам в Конституцию могут объявить в среду

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Талия Хабриева предположила, что дата общероссийского голосования по поправкам может быть названа в среду, 26 февраля.

"Буквально завтра, я думаю, будет объявлена дата общероссийского голосования, в котором, естественно, я думаю, мы с вами должны быть заинтересованы", - сказала она на заседании президиума РАН.

Она добавила, что президент поручил членам рабочей группы рассмотреть все поправки, в том числе и те, которые не войдут в итоговый текст Конституции.