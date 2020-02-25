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Дату голосования по поправкам в Конституцию могут объявить в среду
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РИА Новости

Дату голосования по поправкам в Конституцию могут объявить в среду

11:12 25.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Талия Хабриева предположила, что дата общероссийского голосования по поправкам может быть названа в среду, 26 февраля.
"Буквально завтра, я думаю, будет объявлена дата общероссийского голосования, в котором, естественно, я думаю, мы с вами должны быть заинтересованы", - сказала она на заседании президиума РАН.
Она добавила, что президент поручил членам рабочей группы рассмотреть все поправки, в том числе и те, которые не войдут в итоговый текст Конституции.
"Если есть вопросы интересные, важные для будущего России, включить их в качестве предложения для совершенствования отраслевого законодательства. Такую работу мы провели, я ее как раз возглавляла. Завтра на встрече с президентом, которая состоится в Кремле, я должна это доложить", - отметила Хабриева.
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