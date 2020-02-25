СК проверяет данные о нападении собак на детей в Самарской области

САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о нападении стаи бездомных собак на детей в городе Новокуйбышевск Самарской области, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором видно, как двое мальчиков сидят на крыше качелей, а вокруг бегают и лают несколько собак. Автор ролика утверждает, что он был снят на одной из детских площадок в Новокуйбышевске.
14 февраля, 16:45В Тольятти возбудили дело после сообщений о нападении собак на детей
"По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас следователи ищут детей, пострадавших от бездомных животных.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после появления информации о нескольких случаях нападения бездомных собак на детей в Тольятти Самарской области. По версии следствия, администрация города заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных, который, по данным следователей, исполняется не должным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья жителей.