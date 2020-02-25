Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T11:11+0300
https://ria.ru/20200225/1565160766.html
СК проверяет данные о нападении собак на детей в Самарской области
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

СК проверяет данные о нападении собак на детей в Самарской области

11:11 25.02.2020
203
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о нападении стаи бездомных собак на детей в городе Новокуйбышевск Самарской области, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором видно, как двое мальчиков сидят на крыше качелей, а вокруг бегают и лают несколько собак. Автор ролика утверждает, что он был снят на одной из детских площадок в Новокуйбышевске.
Автомобиль Следственного комитета РФ
14 февраля, 16:45
В Тольятти возбудили дело после сообщений о нападении собак на детей
"По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас следователи ищут детей, пострадавших от бездомных животных.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после появления информации о нескольких случаях нападения бездомных собак на детей в Тольятти Самарской области. По версии следствия, администрация города заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных, который, по данным следователей, исполняется не должным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья жителей.
020050
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Самарская областьПроисшествия
Рекомендуем
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В Москве предложили ввести медицинские визы в Россию
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
Комитет СФ поддержал закон о бесплатном питании в начальных классах
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Визовый центр
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Вид острова Тенерифе
СМИ: на Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
Лента новостейМолния