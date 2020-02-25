СК проверяет данные о нападении собак на детей в Самарской области

В Тольятти возбудили дело после сообщений о нападении собак на детей

В Тольятти возбудили дело после сообщений о нападении собак на детей

"По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после появления информации о нескольких случаях нападения бездомных собак на детей в Тольятти Самарской области. По версии следствия, администрация города заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных, который, по данным следователей, исполняется не должным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья жителей.