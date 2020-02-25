Трамп заявил, что Индия закупит американское вооружение на $3 млрд

"Ранее сегодня мы расширили наше сотрудничество в области обороны. Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более 3 миллиардов долларов, включая вертолеты Apache и MH-60R", - заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

США являются вторым по величине экспортером оборонной продукции в Индию с продажами, которые, как ожидается, достигнут 15 миллиардов долларов по итогам текущего года. При том что еще в 2008 году объем был почти нулевым. Общий объем уже реализованных контрактов в сфере ВТС уже составляет 18 миллиардов долларов, рассказала журналистам эксперт американского Совета по международным отношениям Элисса Айрес.