Трамп заявил, что Индия закупит американское вооружение на $3 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Индия закупит американское вооружение на сумму более 3 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Ранее сегодня мы расширили наше сотрудничество в области обороны. Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более 3 миллиардов долларов, включая вертолеты Apache и MH-60R", - заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Трамп также подчеркнул, что новые сделки укрепят совместную обороноспособность стран.
"В наших переговорах с премьер-министром Моди подтвердили приверженность двух стран защищать наших граждан от радикального исламского терроризма", - добавил он.
США являются вторым по величине экспортером оборонной продукции в Индию с продажами, которые, как ожидается, достигнут 15 миллиардов долларов по итогам текущего года. При том что еще в 2008 году объем был почти нулевым. Общий объем уже реализованных контрактов в сфере ВТС уже составляет 18 миллиардов долларов, рассказала журналистам эксперт американского Совета по международным отношениям Элисса Айрес.
США включили Индию в список своих ведущих партнеров в сфере ВТС и предоставили ей соответствующий статус, который позволяет ей получать доступ без лицензий к широкому спектру американских военных технологий и технологий двойного назначения.
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