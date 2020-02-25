Встреча по Конституции с участием Путина может пройти 26 февраля

"Мы выходим на финишную прямую с точки зрения подготовки текста. Мы, конечно, готовимся к завтрашней встрече с президентом РФ, надеемся что она пройдёт. Соответственно, всю информацию дадим по этому поводу, и будем обсуждать тексты, поправки которые уже нами наработаны",- сказал Крашенинников в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ.