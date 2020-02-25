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Встреча по Конституции с участием Путина может пройти 26 февраля
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РИА Новости

Встреча по Конституции с участием Путина может пройти 26 февраля

11:06 25.02.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассчитывает, что встреча по изменениям в Конституцию с главой государства Владимиром Путиным состоится в среду.
"Мы выходим на финишную прямую с точки зрения подготовки текста. Мы, конечно, готовимся к завтрашней встрече с президентом РФ, надеемся что она пройдёт. Соответственно, всю информацию дадим по этому поводу, и будем обсуждать тексты, поправки которые уже нами наработаны",- сказал Крашенинников в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ.
Конституция РФ
23 февраля, 09:28
Стала известна концепция голосования по поправкам в Конституцию
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Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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