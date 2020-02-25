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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2020-02-25T14:00+0300
https://ria.ru/20200225/1565160315.html
Сварщица. О женщине в платье и с болгаркой в руке
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565160206_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_d2d6dd4e1c9f6d0c57f6e9a3abb28f3c.jpg
РИА Новости

Сварщица. О женщине в платье и с болгаркой в руке

14:00 25.02.2020
23
Истории.doc
Сварщица. О женщине в платье и с болгаркой в руке
14:00
Александра Weld Queen – художница, которая варит металл и создает из него скульптуры. Ради любимого дела она пошла учиться в политехнический колледж на электрогазосварщика, ушла с хорошо оплачиваемой работы, где занимала руководящую должность, собрала команду и взяла кредит на полтора миллиона рублей для обустройства мастерской.
С помощью сварочного аппарата и болгарки Александра может превратить тяжелый, грубый металл в изящную, воздушную скульптуру. Одну из ее работ – "Мать" – можно увидеть в парке "Зарядье". Александра устраивает перфомансы, на которых появляется в сварочных костюмах из брезента, расхаживает с авоськой из арматуры и неподвижно стоит с металлической клеткой на голове.
Александра придумала себе псевдоним – Weld Queen, что переводится как "королева сварки". Вскоре она планирует сменить на него фамилию в паспорте.
Художница рассказала РИА Новости, как решила делать скульптуры, за что любит металл и как борется со стереотипами, что сварка – это не женское дело.
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Эпизод подготовила и озвучила Софья Архангельская
Монтаж Андрея Темнова
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