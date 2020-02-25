Сварщица. О женщине в платье и с болгаркой в руке

С помощью сварочного аппарата и болгарки Александра может превратить тяжелый, грубый металл в изящную, воздушную скульптуру. Одну из ее работ – "Мать" – можно увидеть в парке "Зарядье". Александра устраивает перфомансы, на которых появляется в сварочных костюмах из брезента, расхаживает с авоськой из арматуры и неподвижно стоит с металлической клеткой на голове.
Александра придумала себе псевдоним – Weld Queen, что переводится как "королева сварки". Вскоре она планирует сменить на него фамилию в паспорте.
Художница рассказала РИА Новости, как решила делать скульптуры, за что любит металл и как борется со стереотипами, что сварка – это не женское дело.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила и озвучила Софья Архангельская
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене