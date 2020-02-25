Круглый стол по итогам голосования на выборах в парламент Ирана

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28 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийный круглый стол по итогам голосования на выборах в парламент Ирана, состоявшегося 21 февраля.