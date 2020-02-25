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Круглый стол по итогам голосования на выборах в парламент Ирана
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РИА Новости

Круглый стол по итогам голосования на выборах в парламент Ирана

10:56 25.02.2020 (обновлено: 14:13 25.02.2020)
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28 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийный круглый стол по итогам голосования на выборах в парламент Ирана, состоявшегося 21 февраля.
К участию приглашены:
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Борис ДОЛГОВ;
- старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Елена ДУНАЕВА;
- старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир САЖИН;
- заместитель директора Центра прогноза и урегулирования политических кризисов Александр КУЗНЕЦОВ.

В ходе мероприятия будет представлен анализ ситуации в Иране и вокруг него накануне и во время выборов, высказано мнение по поводу причин низкого уровня участия населения в голосовании (явка составила 42%). Также эксперты поделятся своим прогнозом относительно голосования во втором туре выборов, который состоится в апреле примерно в 11-ти провинциях страны.

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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