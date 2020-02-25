В Москве на неделю продлили работу катка на ВДНХ

"Главный каток страны, вернувшийся на ВДНХ в год ее 80-летнего юбилея, пользуется большой популярностью у жителей и гостей Москвы. Мы планировали завершить зимний сезон на выставке 1 марта, но по просьбам посетителей продлили работу катка еще на неделю - до 9 марта", - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В Москве более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в 2019 году

В Москве более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в 2019 году

Отмечается, что в этом сезоне каток на ВДНХ открыли 22 ноября. За три месяца гости встретили на катке Новый год, отметили День всех влюбленных, Всероссийский день хоккея, Всемирный день The Beatles, Международный день танго, приняли участие в многочисленных благотворительных акциях, спортивных фестивалях, концертах, флешмобах, мастер-классах и экскурсиях на коньках.