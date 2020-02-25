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В Москве на неделю продлили работу катка на ВДНХ
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РИА Новости

В Москве на неделю продлили работу катка на ВДНХ

10:55 25.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители катка на ВДНХ в Москве
Посетители катка на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители катка на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Работу катка на ВДНХ в Москве продлили до 9 марта по просьбам посетителей, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Главный каток страны, вернувшийся на ВДНХ в год ее 80-летнего юбилея, пользуется большой популярностью у жителей и гостей Москвы. Мы планировали завершить зимний сезон на выставке 1 марта, но по просьбам посетителей продлили работу катка еще на неделю - до 9 марта", - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
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Отмечается, что в этом сезоне каток на ВДНХ открыли 22 ноября. За три месяца гости встретили на катке Новый год, отметили День всех влюбленных, Всероссийский день хоккея, Всемирный день The Beatles, Международный день танго, приняли участие в многочисленных благотворительных акциях, спортивных фестивалях, концертах, флешмобах, мастер-классах и экскурсиях на коньках.
Каток на ВДНХ - самый большой каток Европы, он занимает 53 тысячи квадратных метров, а площадь искусственного ледового покрытия достигает 20,5 тысячи квадратных метров. Периметр катка составляет 1,6 километра - его можно объехать за четверть часа.
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ВДНХМоскваОбщество
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