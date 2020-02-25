В Крыму оценили шансы Украины помешать процессу признания полуострова

"Это глупые заявления и бесполезная возня украинского МИДа во всех странах мира. Процесс признания Крыма как неотъемлемой части России остановить невозможно. Об этом говорят многочисленные факты, в том числе и появление на картах во многих странах мира Украины без Крыма", - сказал РИА Новости Гемпель.