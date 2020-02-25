В Крыму оценили шансы Украины помешать процессу признания полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Попытки украинских властей помешать процессу признания российского статуса Крыма, оказывая давление на другие страны, бесполезны, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя вызов украинской стороной посла Сербии из-за размещения символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде.
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность послу Сербии Аце Йованович из-за размещения символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде. Послу было передано "требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем". В МИД Украины отметили, что посол Сербии признал "указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии".
"Это глупые заявления и бесполезная возня украинского МИДа во всех странах мира. Процесс признания Крыма как неотъемлемой части России остановить невозможно. Об этом говорят многочисленные факты, в том числе и появление на картах во многих странах мира Украины без Крыма", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, украинским властям пора переключить "заезженную пластинку" и выходить с Россией на диалог. "Украине пора выходить с Российской Федерацией на диалог в части признания Крыма и налаживания партнерских отношений между странами", - подчеркнул Гемпель.
15 февраля, 16:20В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму