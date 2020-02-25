Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T10:50+0300
https://ria.ru/20200225/1565159589.html
В Крыму оценили шансы Украины помешать процессу признания полуострова
https://cdn25.img.ria.ru/images/152243/17/1522431714_0:167:3049:1882_1036x0_80_0_0_c7cd6b3a808719d7a8368b24ad5801fb.jpg
РИА Новости

В Крыму оценили шансы Украины помешать процессу признания полуострова

10:50 25.02.2020
2990
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Попытки украинских властей помешать процессу признания российского статуса Крыма, оказывая давление на другие страны, бесполезны, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя вызов украинской стороной посла Сербии из-за размещения символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде.
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность послу Сербии Аце Йованович из-за размещения символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде. Послу было передано "требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем". В МИД Украины отметили, что посол Сербии признал "указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии".
Вид на Балаклавскую бухту
19 февраля, 19:17Сказано в эфире
"Будет только нарастать". Политолог о признании в Киеве потери Крыма Украинский генерал критически отозвался об озвученной президентом Владимиром Зеленским идее провести местные выборы в Крыму. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал ситуацию.
"Это глупые заявления и бесполезная возня украинского МИДа во всех странах мира. Процесс признания Крыма как неотъемлемой части России остановить невозможно. Об этом говорят многочисленные факты, в том числе и появление на картах во многих странах мира Украины без Крыма", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, украинским властям пора переключить "заезженную пластинку" и выходить с Россией на диалог. "Украине пора выходить с Российской Федерацией на диалог в части признания Крыма и налаживания партнерских отношений между странами", - подчеркнул Гемпель.
Осень в Крыму
15 февраля, 16:20
В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
5121121
Обсудить 1
Юрий ГемпельМИД УкраиныРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Визовый центр
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Вид острова Тенерифе
СМИ: на Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Украинская антарктическая станция Академик Вернадский
Украинскую антарктическую станцию покрыл "кровавый снег"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
Лента новостейМолния