Поселок на окраине Горловки обесточен из-за обстрела, заявили в ДНР

"Вооруженные формирования Украины сегодня утром подвергли массированному огневому удару Горловку, в результате обесточен поселок шахты 6/7", - заявили в Минугля ДНР.
20 февраля, 21:00МИД России усомнился в способности Киева прекратить войну в Донбассе
По данным ведомства, без света остались более тысячи абонентов. Восстановить электроснабжение энергетики планируют в кратчайшие сроки, "если позволит боевая обстановка".
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения