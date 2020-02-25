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Поселок на окраине Горловки обесточен из-за обстрела, заявили в ДНР
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РИА Новости

Поселок на окраине Горловки обесточен из-за обстрела, заявили в ДНР

10:49 25.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстреляла в Донбассе
Последствия обстреляла в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстреляла в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Поселок на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки остался без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
"Вооруженные формирования Украины сегодня утром подвергли массированному огневому удару Горловку, в результате обесточен поселок шахты 6/7", - заявили в Минугля ДНР.
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По данным ведомства, без света остались более тысячи абонентов. Восстановить электроснабжение энергетики планируют в кратчайшие сроки, "если позволит боевая обстановка".
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
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ДонбассДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВ мире
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