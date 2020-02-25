В Архангельске мужчина насмерть сбил пенсионерку и скрылся

ДТП произошло в конце прошлой недели в вечернее время на перекрестке улицы Садовой и Троицкого проспекта в Архангельске. "По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 допустил наезд на переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу женщину 1954 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

"В настоящее время владелец указанного транспортного средства – архангелогородец 1981 года рождения – задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливается возможная причастность к совершению данного дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы", - отметили в ведомстве, добавив, что водителю грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

На камерах с места происшествия, видео которых опубликовано в Telegram-каналах, видно, что водитель едет на большой скорости и буквально сметает с дороги пешехода с тремя собаками. Там же появилась информация о том, что водитель якобы является бывшим сотрудником МВД региона, однако в пресс-службе ведомства РИА Новости эту информацию опровергли. "По нашим данным, он не является ни бывшим, ни нынешним сотрудником правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.