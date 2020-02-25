ДВФУ усилит медицинский контроль из-за ситуации с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет усиливает медицинский контроль в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций ДВФУ Алексей Магаляс.

Ранее китайских студентов и профессоров ДВФУ по возвращении после каникул во Владивосток стали помещать на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Первыми благополучно прошли карантин и выписались два профессора. Затем выписали десять студентов.

"Дополнительные меры, принимаемые в Дальневосточном федеральном университете, призваны обеспечить надлежащее медицинское сопровождение образовательного процесса и не допустить осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде зарубежных стран", - сообщил Магаляс.

По его словам, Дальневосточный федеральный университет усиливает медицинский контроль за студентами, которые возвращаются из азиатских стран после обменных и других программ или впервые посещают вуз. По его словам, до 16 марта ДВФУ планирует принять свыше 130 студентов из Республики Корея и Японии.

"Все студенты, прибывающие в ДВФУ из указанных стран, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают необходимые анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что "если в результате диагностирования будут выявлены подозрения на наличие коронавирусной инфекции, студенты будут направляться в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ."