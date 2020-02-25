Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T10:45+0300
https://ria.ru/20200225/1565159368.html
ДВФУ усилит медицинский контроль из-за ситуации с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/96/1558159699_0:219:3072:1947_1036x0_80_0_0_5e329076938efc80535f90d89a7b83af.jpg
РИА Новости

ДВФУ усилит медицинский контроль из-за ситуации с коронавирусом

10:45 25.02.2020
378
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа территории кампуса ДВФУ на острове Русский
На территории кампуса ДВФУ на острове Русский
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На территории кампуса ДВФУ на острове Русский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет усиливает медицинский контроль в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций ДВФУ Алексей Магаляс.
Ранее китайских студентов и профессоров ДВФУ по возвращении после каникул во Владивосток стали помещать на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Первыми благополучно прошли карантин и выписались два профессора. Затем выписали десять студентов.
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
09:50
В Приморье рассказали об эвакуированных с Diamond Princess россиянах
"Дополнительные меры, принимаемые в Дальневосточном федеральном университете, призваны обеспечить надлежащее медицинское сопровождение образовательного процесса и не допустить осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде зарубежных стран", - сообщил Магаляс.
По его словам, Дальневосточный федеральный университет усиливает медицинский контроль за студентами, которые возвращаются из азиатских стран после обменных и других программ или впервые посещают вуз. По его словам, до 16 марта ДВФУ планирует принять свыше 130 студентов из Республики Корея и Японии.
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
06:57
В Приамурье почти у 300 человек взяли анализ на коронавирус
"Все студенты, прибывающие в ДВФУ из указанных стран, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают необходимые анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков", - уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что "если в результате диагностирования будут выявлены подозрения на наличие коронавирусной инфекции, студенты будут направляться в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ."
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2663 человека, более 27,2 тысячи излечились.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
200001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДальневосточный федеральный университетВладивостокОбщество
Рекомендуем
Смартфон
Названы способы уберечься от слежки через смартфон
Мойка фонтана Времена года на Манежной площади
Работы по уборке Москвы усилят в связи с коронавирусом
Покупатель в гипермаркете Лента
Ограничения из-за коронавируса повлияют на поставки, допустила "Лента"
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
В Приморье рассказали об эвакуированных с Diamond Princess россиянах
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Китаянке подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 977 человек
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
В Иране число случаев заражения коронавирусом выросло до 95 человек
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
В Приамурье почти у 300 человек взяли анализ на коронавирус
Автомобиль скорой помощи в Австрии
В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
Лайнер Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Врачи рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
Вид острова Тенерифе
СМИ: на Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус
Последствия обстреляла в Донбассе
Поселок на окраине Горловки обесточен из-за обстрела, заявили в ДНР
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета Вьетнамских авиалинии для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
Во Вьетнаме выздоровели все 16 пациентов с коронавирусом
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
Лента новостейМолния