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Обращение Сергея Лаврова к СПЧ ООН. Прямая трансляция
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РИА Новости
Обращение Сергея Лаврова к СПЧ ООН. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России принимает участие в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
2020-02-25T13:13+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=53927500&type=mp4
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Обращение Сергея Лаврова к СПЧ ООН. Прямая трансляция

13:13 25.02.2020
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Министр иностранных дел России принимает участие в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Сессия продлится до 21 марта. Участники рассмотрят вопросы международной правозащитной повестки, в том числе соблюдение прав человека при борьбе с терроризмом, предотвращение пыток, права человека и коррупцию, обеспечение свободы вероисповедания, предупреждение геноцида и другие.
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Сергей ЛавровООНВ миреПолитика
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