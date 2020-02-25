2020-02-25T13:13+0300
2020-02-25T13:13+0300
https://ria.ru/20200225/1565159327.html
Обращение Сергея Лаврова к СПЧ ООН. Прямая трансляция
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Обращение Сергея Лаврова к СПЧ ООН. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России принимает участие в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
2020-02-25T13:13+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=53927500&type=mp4
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Обращение Сергея Лаврова к СПЧ ООН. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России принимает участие в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Сессия продлится до 21 марта. Участники рассмотрят вопросы международной правозащитной повестки, в том числе соблюдение прав человека при борьбе с терроризмом, предотвращение пыток, права человека и коррупцию, обеспечение свободы вероисповедания, предупреждение геноцида и другие.