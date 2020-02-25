Обращение Сергея Лаврова к СПЧ ООН. Прямая трансляция

Министр иностранных дел России принимает участие в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Сессия продлится до 21 марта. Участники рассмотрят вопросы международной правозащитной повестки, в том числе соблюдение прав человека при борьбе с терроризмом, предотвращение пыток, права человека и коррупцию, обеспечение свободы вероисповедания, предупреждение геноцида и другие.