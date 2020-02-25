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В Нью-Дели семь человек погибли во время беспорядков, пишут СМИ
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РИА Новости

В Нью-Дели семь человек погибли во время беспорядков, пишут СМИ

10:44 25.02.2020 (обновлено: 11:01 25.02.2020)
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© REUTERS / Danish SiddiquiНападение на мужчину в ходе беспорядков в Нью-Дели, связанных с принятием нового закона о гражданстве. 24 февраля 2020
Нападение на мужчину в ходе беспорядков в Нью-Дели, связанных с принятием нового закона о гражданстве. 24 февраля 2020
© REUTERS / Danish Siddiqui
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Число погибших в результате стычек на северо-востоке Нью-Дели, начавшихся в связи с законом о гражданстве, выросло до семи, сообщает издание The Indian Express.
Ранее сообщалось, что в результате протестов пострадали 90 человек.
Столкновения в столице Индии вспыхнули в преддверии визита в Нью-Дели президента США Дональда Трампа. Беспорядки начались в районах Бхаджанпур, Мауджпур и Джаффрабад, находящихся примерно в 17 километрах от Хайдабард Хаус, где проходит встреча Трампа премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
В результате стычек между сторонниками и противниками закона сожжены несколько автомобилей, мотоциклов и уличных киосков, а улицы усеяны кусками мостовой и битыми кирпичами, которыми протестующие бросались друг в друга.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах вечером в понедельник обсудил ситуацию в Дели с комиссаром полиции индийской столицы, главой разведывательного бюро и министром внутренних дел Дели. Тем временем главный министр Дели Арвинд Кеджривал также обсудил ситуацию в охваченных насилием районах с представителями полиции и властей. -0-
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Нарендра МодиДональд ТрампНью-ДелиИндияВ мире
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