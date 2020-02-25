В Нью-Дели семь человек погибли во время беспорядков, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Число погибших в результате стычек на северо-востоке Нью-Дели, начавшихся в связи с законом о гражданстве, выросло до семи, сообщает издание The Indian Express.
Ранее сообщалось, что в результате протестов пострадали 90 человек.
Столкновения в столице Индии вспыхнули в преддверии визита в Нью-Дели президента США Дональда Трампа. Беспорядки начались в районах Бхаджанпур, Мауджпур и Джаффрабад, находящихся примерно в 17 километрах от Хайдабард Хаус, где проходит встреча Трампа премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Delhi violence: 76 injured, Section 144 imposed in some areas; Amit Shah holds emergency meetinghttps://t.co/rXfqYrqGsI pic.twitter.com/YwdBJzdnpV— Zee News (@ZeeNews) February 25, 2020
В результате стычек между сторонниками и противниками закона сожжены несколько автомобилей, мотоциклов и уличных киосков, а улицы усеяны кусками мостовой и битыми кирпичами, которыми протестующие бросались друг в друга.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
हिन्दुओ पर संकट आता है तौ वह #BJP #RSS और #बजरंगदल की तरफ देखता है— Saurabh saini (@Saurabhsainibjp) February 25, 2020
पर#Vote डालने के वक्त वो नोटा, जाति, निजी फायदा देखता है।
क्यों ?#DelhiPolice#CAA_NRC_Protests #Delhi #DelhiBurning #DelhiBurns pic.twitter.com/5JKNn82HiP
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах вечером в понедельник обсудил ситуацию в Дели с комиссаром полиции индийской столицы, главой разведывательного бюро и министром внутренних дел Дели. Тем временем главный министр Дели Арвинд Кеджривал также обсудил ситуацию в охваченных насилием районах с представителями полиции и властей. -0-