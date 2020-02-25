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Заступившегося за пенсионерку жителя Череповца арестовали на 20 суток
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РИА Новости

Заступившегося за пенсионерку жителя Череповца арестовали на 20 суток

13:31 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Житель Череповца, пытавшийся "отбить" пенсионерку у инспектора ДПС, задержавшего ее за переход дороги в неположенном месте, получил 20 суток административного ареста, сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.
Отмечается, что Артур Гюнтер 21 февраля "воспрепятствовал исполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей по охране общественного порядка и общественной безопасности и привлечении к административной ответственности гражданки П.". Череповецкий городской суд рассмотрел дело в минувшую субботу.
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"На основании части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль") Гюнтер был приговорен к административному аресту общим сроком на 20 суток", - говорится в релизе.
Гюнтер свою вину в совершении правонарушения не признал. Он пояснил, что был возмущен, что инспектор ДПС и его стажер из множества людей, переходящих дорогу в неположенном месте, выбрали именно пенсионерку для привлечения к административной ответственности. С ней он знаком не был, но решил заступиться. Происходящее молодой человек сопровождал нецензурной бранью, снимал на телефон, ролик позже был выложен на YouTube.
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Отмечается также, что в отделении полиции Гюнтер порвал протокол об административном правонарушении, "а затем оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции пройти в камеру для задержанных, оказал сопротивление сотрудникам полиции".
"Суд назначил Артуру Гюнтеру наказание в виде 10 суток административного ареста по каждому из административных правонарушений. Срок административного ареста исчисляется с момента фактического задержания Гюнтера - с 22 февраля", - пояснили в пресс-службе.
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