Заступившегося за пенсионерку жителя Череповца арестовали на 20 суток

Гюнтер свою вину в совершении правонарушения не признал. Он пояснил, что был возмущен, что инспектор ДПС и его стажер из множества людей, переходящих дорогу в неположенном месте, выбрали именно пенсионерку для привлечения к административной ответственности. С ней он знаком не был, но решил заступиться. Происходящее молодой человек сопровождал нецензурной бранью, снимал на телефон, ролик позже был выложен на YouTube.