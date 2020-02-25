Круглый стол об угрозах безопасности от действий НАТО

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26 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Россия и НАТО: сложные вопросы международной повестки в контексте начавшихся масштабных учений".