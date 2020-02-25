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Круглый стол об угрозах безопасности от действий НАТО
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РИА Новости

Круглый стол об угрозах безопасности от действий НАТО

10:39 25.02.2020
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26 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Россия и НАТО: сложные вопросы международной повестки в контексте начавшихся масштабных учений".
Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;
- заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин СИВКОВ.

21 февраля в Германию с целью дальнейшей переброски на Восток для проведения крупнейших за последние 25 лет учений НАТО в Европе "Защитник-2020" прибыли первые американские танки; ожидается прибытие до 20 тысяч американских солдат. В общей сложности в учениях, которые пройдут на территории 10-ти европейских стран, примут участие 37 тысяч солдат из 19-ти стран и тысячи единиц боевой техники. На прошедшей в середине февраля встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава российского МИДа Сергей Лавров вновь не получил ответа от генсека НАТО Йенса Столтенберга на сделанные примерно год назад предложения России по мерам доверия при проведении учений на линии соприкосновения, а также по обеспечению безопасности полетов над Балтикой и в регионе в целом.
Зачем НАТО отрабатывает переброску войск в Восточную Европу? Направлены ли учения против России? Есть ли шансы на налаживание диалога Россия – НАТО в более широком формате и возвращение к контактам на уровне представителей Минобороны? Какие актуальные вопросы международной безопасности сегодня нуждаются в обсуждении в формате Россия – НАТО?

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