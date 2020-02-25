СМИ: на Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правоохранительные службы Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля на острове Правоохранительные службы Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля на острове Тенерифе (Канары), где у прибывшего из Италии туриста диагностировали коронавирус, сообщает местное издание Diario de Avisos со ссылкой на источники.

Постояльцам отеля H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе на юге острова Тенерифе запрещено покидать территорию отеля, сообщает издание. Турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал в отеле с супругой на протяжении недели.

Ранее Совет по здравоохранению правительства Канарских островов сообщил о положительном результате на коронавирус у гражданина Италии, прибывшего на остров Тенерифе. Сообщается, что мужчина был изолирован и находится под санитарным контролем. По установленному протоколу, анализы были отправлены в Институт Карлоса III в Мадриде для повторного исследования.