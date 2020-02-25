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СМИ: на Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус
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РИА Новости

СМИ: на Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус

10:20 25.02.2020
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© РИА Новости / Артур АлександровВид острова Тенерифе
Вид острова Тенерифе
© РИА Новости / Артур Александров
Вид острова Тенерифе. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правоохранительные службы Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля на острове Тенерифе (Канары), где у прибывшего из Италии туриста диагностировали коронавирус, сообщает местное издание Diario de Avisos со ссылкой на источники.
Постояльцам отеля H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе на юге острова Тенерифе запрещено покидать территорию отеля, сообщает издание. Турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал в отеле с супругой на протяжении недели.
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Ранее Совет по здравоохранению правительства Канарских островов сообщил о положительном результате на коронавирус у гражданина Италии, прибывшего на остров Тенерифе. Сообщается, что мужчина был изолирован и находится под санитарным контролем. По установленному протоколу, анализы были отправлены в Институт Карлоса III в Мадриде для повторного исследования.
В самой Италии зарегистрировано уже более 200 случаев коронавируса, несколько городов с населением более 50 тысяч человек оказались на положении карантина.
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