В Тульской области пятилетняя девочка утонула, провалившись под лед

"Предварительно установлено, что ребенок, находясь со своим отчимом и младшей сестрой, вышли на лед водоема, после чего мужчина и одна из девочек провалились под лёд, в воду. Мужчине удалось выбраться, ребёнок погиб. Прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС по Тульской области извлекли девочку из воды", - говорится в сообщении.