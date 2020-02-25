В Тульской области пятилетняя девочка утонула, провалившись под лед

ВОРОНЕЖ, 25 фев - РИА Новости. Пятилетняя девочка утонула после того, как они с отчимом провалились под лед в Тульской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Информация о гибели пятилетней девочки в водоеме, расположенном в поселке Товарковский Богородицкого района Тульской области, поступила правоохранительным органам вечером 24 февраля.
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"Предварительно установлено, что ребенок, находясь со своим отчимом и младшей сестрой, вышли на лед водоема, после чего мужчина и одна из девочек провалились под лёд, в воду. Мужчине удалось выбраться, ребёнок погиб. Прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС по Тульской области извлекли девочку из воды", - говорится в сообщении.
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности.
"В ходе следствия будут установлены обстоятельства гибели малолетней, а также причины и условия, повлёкшие данное происшествие", - отмечает следствие.
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