В Красноярском крае три человека сгорели в дачном доме

"По прибытию первых подразделений к месту пожара горел дом открытым огнём по всей площади, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. Произвести проверку на наличие людей нет возможности. После локализации пожара на площади 36 квадратных метров обнаружены трое погибших, личности которых устанавливаются", - сказала представитель главка.