Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T10:13+0300
https://ria.ru/20200225/1565157874.html
В Красноярском крае три человека сгорели в дачном доме
https://cdn24.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_536a18cb73b8ddbd23e7d8909c535baf.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае три человека сгорели в дачном доме

10:13 25.02.2020
210
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены при тушении пожара в дачном доме на юге Красноярского края, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Пожар произошел в дачном обществе в Минусинском районе.
"По прибытию первых подразделений к месту пожара горел дом открытым огнём по всей площади, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. Произвести проверку на наличие людей нет возможности. После локализации пожара на площади 36 квадратных метров обнаружены трое погибших, личности которых устанавливаются", - сказала представитель главка.
Предварительная причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Сотрудник МЧС РФ
22 января, 16:09
В Нижнем Новгороде сгорел жилой дом
010313
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Тульской области пятилетняя девочка утонула, провалившись под лед
Линии электропередачи
В Воронежской области около 15 тысяч жителей остались без света
Злая собака
Красноярец вышвырнул из окна пятиэтажки укусившую его собаку
Автомобили скорой медицинской помощи
В Смоленске две девушки погибли, отравившись угарным газом
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Московского банка ПАО Сбербанк Вячеслав Цыбульников
Цыбульников: "Прорыв года" повысит имидж предпринимательства
Игорь Артамонов
Липецкого губернатора уличили в незаконном вылове щуки
Автомобиль Следственного комитета РФ
Красноярского чиновника заподозрили в халатности из-за нападений собак
Автомобиль Следственного комитета РФ
Источник рассказал о подростке из Кандалакши, пытавшемся убить ребенка
День карьеры в IKEA
"День карьеры в IKEA" пройдет в "Технограде" на ВДНХ
Пожар в ТЦ Пассаж в Махачкале
В Махачкале огонь перекинулся с павильона на кровлю торгового центра
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ленинградской области вандалы осквернили надгробия могил финнов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о двух погибших турецких военных в Ливии
Медицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане
"На связи Ухань". Каждый на своем месте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
Лента новостейМолния