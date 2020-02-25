В Красноярском крае три человека сгорели в дачном доме

КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены при тушении пожара в дачном доме на юге Красноярского края, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Пожар произошел в дачном обществе в Минусинском районе.
"По прибытию первых подразделений к месту пожара горел дом открытым огнём по всей площади, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. Произвести проверку на наличие людей нет возможности. После локализации пожара на площади 36 квадратных метров обнаружены трое погибших, личности которых устанавливаются", - сказала представитель главка.
Предварительная причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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