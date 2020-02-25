На фестиваль Alfa Future People в Сочи приедет основатель Prodigy

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. В этом году на фестиваль современной музыки Alfa Future People, который пройдет в Сочи с 28 февраля по 1 марта, приедет Лирой Торнхилл, один из основателей группы Prodigy, сообщает пресс-служба организатора.

Вторым хедлайнером станет Ocean Wisdom – молодой рэпер из Великобритании, который в своем первом сингле "Walking" обогнал Эминема по скорости читки — 4.45 слов в секунду, против 4.31 в "Rap God".

Также на курорт "Роза Хутор" приедут Julia Govor, Teddy Killerz, Samir Kuliev, DJ List, дуэт сестер Юсуф Krewella, Derrick May, Vion Conger, Bobina, Mona L, Fonarev, Feel, Proxy, Lady Waks, Sofia Rodina и Sergey Sanchez.

Музыкальный фестиваль пройдет на четырех площадках. Главная сцена расположится в концертном зале "Роза Холл". Именно здесь можно будет увидеть и услышать Лироя Торнхилла, Eskei83 и Ocean Wisdom. В ночь с субботы на воскресенье заработает тематический танцпол Techno Stage.