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2020-02-25T10:11+0300
https://ria.ru/20200225/1565157705.html
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
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РИА Новости

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

10:11 25.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ОМСК, 25 фев – РИА Новости. Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Житель Омска Дмитрий Федоров ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что 15 декабря 2019 года на улице его остановили двое сотрудников Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков. Он утверждал, что в ходе обыска ему подбросили несколько свертков с неизвестным веществом, а затем доставили в отдел полиции. В УМВД и управлении Росгвардии по региону заявили о проверках по заявлениям Федорова о противоправных действиях, однако сомневаться в предъявленных ему обвинениях в сбыте наркотиков нет оснований. Вечером 26 декабря Федоров погиб под колесами электрички, приоритетными версиями следователи считают суицид и неосторожность при хождении по путям в неположенном месте. В январе РИА Новости в СУСК сообщили, что по заявлению Фёдорова о незаконных действиях сотрудников полиции и Росгвардии прошла проверка, но отказались говорить о ее результатах.
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Во вторник в Telegram-канале Петренко появилось постановление от 24 января о заведенном деле в отношении полицейских и росгвардейцев. "Данных, указывающих на наличие преступления" при задержании Фёдорова, "достаточно для возбуждения уголовного дела", указано в документе.
"В документах говорится о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отдела полиции №7. Пока меня устраивает формулировка "в отношении неустановленных лиц", поскольку всех виновных до конца определить невозможно, мы не всех знаем, кто проводил задержание Фёдорова", - пояснил РИА Новости депутат.
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В день гибели Фёдорова Петренко собирался с ним встретиться, чтобы помочь, но не успел. Документы попали к депутату от "неравнодушных", по его словам, людей, поскольку он ведёт своё расследование запутанного дела.
В СУСК и УМВД по Омской области отказались комментировать ситуацию, не подтвердив и не опровергнув подлинность размещённого в Telegram-канале документа.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)ОмскРоссияПроисшествия
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