СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

"В документах говорится о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отдела полиции №7. Пока меня устраивает формулировка "в отношении неустановленных лиц", поскольку всех виновных до конца определить невозможно, мы не всех знаем, кто проводил задержание Фёдорова", - пояснил РИА Новости депутат.