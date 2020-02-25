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Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:08 25.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
© AP Photo / Vitali Komar
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР. Архивное фото
​​ ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 11 мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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