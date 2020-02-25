Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 11 мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения