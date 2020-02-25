Курс евро вырос выше 70 рублей

По оценкам аналитиков, курс рубля во вторник отыгрывает негативную динамику рисковых активов, а также свое снижение на внебиржевых валютных торгах в понедельник, когда торги на Московской бирже не проводились.

"Вчера рубль наверстал упущенное, учитывая, что на внебиржевых торгах его курс опускался почти до 65.80/USD, несмотря на выходной в России", - отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ. Очевидно, что рубль полностью повторяет динамику рисковых активов в мире, где переключение из режима спроса на риск в режим бегства от риска происходит по всему спектру рынков, также указывает он. Не мог рубль проигнорировать и масштабный обвал цен на нефть в понедельник - c 57 долларов за баррель по марке Brent почти до 55 долларов за баррель, обращает внимание эксперт.