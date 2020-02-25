Курс евро вырос выше 70 рублей

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение, доллар закрепляется выше 65 рублей впервые с 9 октября, евро направляется к 71 рублю, следует из данных Московской биржи.
По оценкам аналитиков, курс рубля во вторник отыгрывает негативную динамику рисковых активов, а также свое снижение на внебиржевых валютных торгах в понедельник, когда торги на Московской бирже не проводились.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.35 мск вторника рос на 1,02 рубля – до 65,09 рубля, курс евро - на 1,17 рубля, до 70,70 рубля.
"Глобальная паника накрыла и российский валютный рынок - опасения распространения коронавируса привели к массовым распродажам", - отмечают аналитики Росбанка.
"Вчера рубль наверстал упущенное, учитывая, что на внебиржевых торгах его курс опускался почти до 65.80/USD, несмотря на выходной в России", - отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ. Очевидно, что рубль полностью повторяет динамику рисковых активов в мире, где переключение из режима спроса на риск в режим бегства от риска происходит по всему спектру рынков, также указывает он. Не мог рубль проигнорировать и масштабный обвал цен на нефть в понедельник - c 57 долларов за баррель по марке Brent почти до 55 долларов за баррель, обращает внимание эксперт.
"Приближение активной фазы крупных налоговых выплат (25/28 февраля) не гарантирует способности экспортеров вернуть рубль на уровни прошлой недели, так как многое будет зависеть от настроений в сегменте торгуемых активов", - добавляют аналитики Росбанка.