В Воронежской области около 15 тысяч жителей остались без света

ВОРОНЕЖ, 25 фев - РИА Новости. Сильный ветер и мокрый снег оставили в ночь на вторник без электричества до 15 тысяч жителей Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель филиала "Россети Центр Воронежэнерго".
Мокрый снег и вечер до 20 метров в секунду обрушились на Воронежскую область днем в понедельник, 24 февраля.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, обусловленными осадками в виде мокрого снега и ветром, произошли отключения в сетях 6-10 кВ из-за налипания снега на проводах и деревьях. Это привело к нарушению электроснабжения ряда потребителей на территории Воронежской области. В наибольшей степени отключения из-за непогоды коснулись Аннинского, Бобровского, Терновского, Россошанского, Новоусманского, Нижнедевицкого, Хохольского, Семилукского и Верхнехавского районов", - говорится в сообщении филиала.
Как пояснил РИА Новости представитель Воронежэнерго, в общей сложности населенные пункты более 10 районов области остались из-за непогоды без электричества.
"Одновременное, максимальное количество отключенных потребителей ночью составляло порядка 15 тысяч. Пиковые отключения приходились в ночное время. Сейчас эта цифра снижается. Ведутся оперативные восстановительные работы", - пояснил РИА Новости представитель "Воронежэнерго".
В филиале "Россети Центр Воронежэнерго" введен особый режим работы.
"В настоящий момент технологические нарушения устраняются силами 37 аварийно-восстановительных бригад в составе более 120 человек, 40 единиц спецавтотехники. Для энергоснабжения социально-значимых потребителей задействовано 8 резервных источника электроснабжения (РИСЭ)", - говорится в сообщении филиала.