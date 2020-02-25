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В Таиланде зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Таиланде зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

10:06 25.02.2020 (обновлено: 11:22 25.02.2020)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaОбработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
БАНГКОК, 25 фев – РИА Новости. Два новых заражения коронавирусом зарегистрированы в Таиланде, таким образом, общее количество зараженных в стране с начала вспышки инфекции в Китае теперь составляет 37 человек, 22 из которых выздоровели, заявил во вторник на ежедневном брифинге для СМИ в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Сукхум Канчанапхимай.
"Новых пациентов двое. Это женщина в возрасте 31 года, заразившаяся от родственника, который недавно посетил китайскую провинцию Гуанчжоу, и 29-летний мужчина, водитель туристического агентства, заразившийся от китайских туристов", - заявил постсекретарь.
"Таким образом, количество заразившихся коронавирусом у нас выросло до 37 человек, из которых уже 22 человека выздоровели и вернулись домой", - добавил он.
Представитель минздрава также подчеркнул, что Таиланд все еще находится во второй, контролируемой фазе распространения инфекции. В стране делается все для того, чтобы эта фаза продлилась как можно дольше, сказал он.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, более 27 тысяч излечились и выписаны из больниц, общее число скончавшихся достигло 2663. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
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