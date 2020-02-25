Украинскую антарктическую станцию покрыл "кровавый снег"

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На украинской фейсбуке. На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины

Такой оттенок снегу придают микроскопические снежные водоросли под названием Chlamydomonas nivalis. Они создают споры, которые не боятся низких температур и сохраняются в снегу зимой. Когда погода улучшается, споры начинают расти. Сейчас в Антарктиде, как отмечается, лето.

Кроме зеленого пигмента, хлорофилла, клетки водорослей содержат красный каротиновый слой. Из-за него на снегу и возникли красные пятна.

"Через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного цвета и быстрее тает", — отмечается на странице министерства.