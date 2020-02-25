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Украинскую антарктическую станцию покрыл "кровавый снег"
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РИА Новости

Украинскую антарктическую станцию покрыл "кровавый снег"

10:48 25.02.2020 (обновлено: 13:11 25.02.2020)
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© Фото : UACУкраинская антарктическая станция "Академик Вернадский"
Украинская антарктическая станция Академик Вернадский
© Фото : UAC
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в фейсбуке.
Такой оттенок снегу придают микроскопические снежные водоросли под названием Chlamydomonas nivalis. Они создают споры, которые не боятся низких температур и сохраняются в снегу зимой. Когда погода улучшается, споры начинают расти. Сейчас в Антарктиде, как отмечается, лето.
Кроме зеленого пигмента, хлорофилла, клетки водорослей содержат красный каротиновый слой. Из-за него на снегу и возникли красные пятна.

"Через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного цвета и быстрее тает", — отмечается на странице министерства.

Вследствие чего образуется все больше ярких водорослей. Подобное явление, как подчеркнули в министерстве, можно наблюдать в Арктике, а также в Альпах.
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Обсудить 14
Министерство образования и науки УкраиныАрктикаАнтарктидаУкраинанаукаВ мире
Популярные комментарии
Символично.
25 февраля, 11:10
Ю.Юрий .
1800002
клятые москали виноваты?
25 февраля, 11:11
Сергей
4110001
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