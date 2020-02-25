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Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
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РИА Новости

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

10:03 25.02.2020 (обновлено: 14:13 25.02.2020)
23022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер в Замоскворецком суде Москвы. 13 июня 2017
Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер в Замоскворецком суде Москвы. 13 июня 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Это второе ходатайство Реймера об УДО. В мае 2019 года суд отказал в замене тюремного заключения более мягким видом наказания.
Рассмотрение вопроса об аресте экс-главы ФСИН А.Реймера в Пресненском суде Москвы
22 августа 2018, 13:26
ФСИН отсудила у бывшего директора Реймера 2,2 миллиарда рублей
В 2017 году Замоскворецкий суд признал чиновника виновным в мошенничестве в особо крупном размере — хищении 2,7 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов для ведомства. Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Его также лишили звания генерал-полковника внутренней службы и наград.
Бывший заместитель и сообщник Реймара Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей. Еще одного сообщника — директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" — Виктора Определенова осудили на шесть лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Позже Мосгорсуд изменил приговор, отменив штрафы, но сроки оставил прежними.
Александр Реймер
13 июня 2017, 03:04
Дело экс-главы ФСИН Александра Реймера
12306786459
Обсудить 58
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Александр РеймерПроисшествия
Популярные комментарии
Вот и все.. все потенциальные казнокрады должны распечатать и поставить в рамку эту статью... маркером выделить слова: 2,2 миллиарда - 8 лет + комиссия 800 тыс., и выход по УДО. Вот куда привела наша система правосудия: за булку хлеба пять лет от звонка до звонка.)
25 февраля, 10:08
Дмитрий
18400322
Позор такому правосудию...
25 февраля, 10:11
ИИИгорь Иванов
15010120
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