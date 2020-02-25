Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера . Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Это второе ходатайство Реймера об УДО. В мае 2019 года суд отказал в замене тюремного заключения более мягким видом наказания.

В 2017 году Замоскворецкий суд признал чиновника виновным в мошенничестве в особо крупном размере — хищении 2,7 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов для ведомства. Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Его также лишили звания генерал-полковника внутренней службы и наград.