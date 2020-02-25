Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Это второе ходатайство Реймера об УДО. В мае 2019 года суд отказал в замене тюремного заключения более мягким видом наказания.
22 августа 2018, 13:26ФСИН отсудила у бывшего директора Реймера 2,2 миллиарда рублей
В 2017 году Замоскворецкий суд признал чиновника виновным в мошенничестве в особо крупном размере — хищении 2,7 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов для ведомства. Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Его также лишили звания генерал-полковника внутренней службы и наград.
Бывший заместитель и сообщник Реймара Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей. Еще одного сообщника — директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" — Виктора Определенова осудили на шесть лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Позже Мосгорсуд изменил приговор, отменив штрафы, но сроки оставил прежними.
13 июня 2017, 03:04Дело экс-главы ФСИН Александра Реймера