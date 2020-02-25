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Яровая внесла в ГД проект о возможности продать залоговое имущество
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РИА Новости

Яровая внесла в ГД проект о возможности продать залоговое имущество

09:59 25.02.2020 (обновлено: 12:10 25.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в ГД законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене, сообщает пресс-служба парламентария.
"Предлагаемый законопроект направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк", - приводятся слова Яровой в сообщении.
Она уточнила, что банк дает разрешение в течение полугода гражданину самостоятельно реализовать имущество, при этом устанавливается минимальная стоимость, по которой такое имущество может быть продано, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином.
"Это дает человеку возможность по рыночной цене реализовать жилье, активно находить покупателя. И в том случае, если в течение полугода он успешно решает эту задачу, заключается трехсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку. Но самое главное – создает возможность получения гражданином сверх той суммы, которую он должен банку, реальных средств, которые бы позволили ему компенсировать свои ранее понесенные затраты", - пояснила вице-спикер Госдумы.
Она отметила, что реализация проекта позволит создать баланс правоотношений, при котором банки смогут получать средства гораздо быстрее, но главное - он защитит интересы человека, давая возможность выплаты долга на выгодных для него условиях. Законопроект поддержан Федеральной службой судебных приставов, Центробанком и фракцией "Единая Россия".
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
25 октября 2018, 12:54
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Госдума РФЕдиная РоссияИрина ЯроваяЭкономика
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