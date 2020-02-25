Яровая внесла в ГД проект о возможности продать залоговое имущество

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в ГД законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене, сообщает пресс-служба парламентария.

"Предлагаемый законопроект направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк", - приводятся слова Яровой в сообщении.

Она уточнила, что банк дает разрешение в течение полугода гражданину самостоятельно реализовать имущество, при этом устанавливается минимальная стоимость, по которой такое имущество может быть продано, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином.

"Это дает человеку возможность по рыночной цене реализовать жилье, активно находить покупателя. И в том случае, если в течение полугода он успешно решает эту задачу, заключается трехсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку. Но самое главное – создает возможность получения гражданином сверх той суммы, которую он должен банку, реальных средств, которые бы позволили ему компенсировать свои ранее понесенные затраты", - пояснила вице-спикер Госдумы.