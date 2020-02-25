Источник рассказал о подростке из Кандалакши, пытавшемся убить ребенка

В пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подаёт признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. По данным СК, сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Детский омбудсмен в регионе Борис Коган сообщал РИА Новости, что подросток имеет "тяжелый послужной список" и его имя в городе у всех на слуху. В воскресенье суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца.