Источник рассказал о подростке из Кандалакши, пытавшемся убить ребенка

МУРМАНСК, 25 фев – РИА Новости. Подросток из Кандалакши, который в прошлую пятницу пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика, не из неблагополучной семьи, но уже совершал противоправные деяния, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Мурманской области Алина Александрович; по информации источника агентства, несколько лет назад он убил ребенка.
В пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подаёт признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. По данным СК, сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Детский омбудсмен в регионе Борис Коган сообщал РИА Новости, что подросток имеет "тяжелый послужной список" и его имя в городе у всех на слуху. В воскресенье суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца.
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"Он ранее совершал противоправные деяния, но на момент их совершения не достигал возраста привлечения к уголовной ответственности. Все факты будут установлены в ходе следствия. Им будет дана юридическая и характеризующая оценка. Семья у него полная, не относится к категории неблагополучной, не является асоциальной", – сказала Александрович.
Что касается мотива попытки убийства, следствие его не разглашает в интересах следствия и защиты прав несовершеннолетних.
Как РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах, несколько лет назад этот подросток сбросил с дамбы 8-летнего ребенка, который утонул.