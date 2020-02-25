Власти начали выплаты пострадавшим при хлопке газа в доме под Ростовом

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Администрация города Азова Администрация города Азова Ростовской области начала выплаты пострадавшим жильцам дома, где в субботу произошел хлопок газа, унесший жизни двух человек, сообщил РИА Новости представитель управления ГО и ЧС города.

Хлопок бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на улице Павлова, 84/108 в субботу утром. В результате два человека погибли, еще один пострадал. Повреждения получили несколько квартир. Около 70 человек были эвакуированы и размещены в муниципальной гостинице. СК возбудил уголовное дело.

"Выплаты уже начались", - сказал собеседник агентства.

Как сообщала горадминистрация, жильцы дома получат единовременную помощь в размере 15 тысяч рублей суммарно из муниципального и регионального бюджета. Кроме того, по 100 тысяч рублей будет выплачено в случае полной утраты имущества и 50 тысяч – при частичной утрате имущества.