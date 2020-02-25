Власти начали выплаты пострадавшим при хлопке газа в доме под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Администрация города Азова Ростовской области начала выплаты пострадавшим жильцам дома, где в субботу произошел хлопок газа, унесший жизни двух человек, сообщил РИА Новости представитель управления ГО и ЧС города.
Хлопок бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на улице Павлова, 84/108 в субботу утром. В результате два человека погибли, еще один пострадал. Повреждения получили несколько квартир. Около 70 человек были эвакуированы и размещены в муниципальной гостинице. СК возбудил уголовное дело.
"Выплаты уже начались", - сказал собеседник агентства.
Как сообщала горадминистрация, жильцы дома получат единовременную помощь в размере 15 тысяч рублей суммарно из муниципального и регионального бюджета. Кроме того, по 100 тысяч рублей будет выплачено в случае полной утраты имущества и 50 тысяч – при частичной утрате имущества.
Также пострадавшая от ЧС азовчанка получит из областного бюджета 400 тысяч рублей, а семьи двух погибших - по 1 миллиону рублей. Администрация окажет помощь и в организации похорон погибших мужчины и женщины.
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