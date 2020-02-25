В Татарстане уволили учителя, который пришел в школу в нетрезвом виде

КАЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Руководство азнакаевской школы №7 в Татарстане уволило учителя технологии за появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии, сообщили РИА Новости в управлении образования Азнакаевского района республики.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в присутствии учеников сидит на парте, качаясь, пытается что-то говорить, затем теряет равновесие и падает с парты назад, на пол. Дети с хохотом окружают мужчину, кто-то из них со смехом говорит: "Умер".
"Тринадцатого февраля в МБОУ "СОШ №7 города Азнакаево" учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте. По факту случившегося проведено служебное расследование, работник уволен", - говорится в официальном комментарии управления образования Азнакаевского района Татарстана.
Также отмечается, что с учениками, ставшими свидетелями инцидента, и их родителями проведена "этическая беседа".
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