В Татарстане уволили учителя, который пришел в школу в нетрезвом виде

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в присутствии учеников сидит на парте, качаясь, пытается что-то говорить, затем теряет равновесие и падает с парты назад, на пол. Дети с хохотом окружают мужчину, кто-то из них со смехом говорит: "Умер".