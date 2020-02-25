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В Приморье рассказали об эвакуированных с Diamond Princess россиянах
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РИА Новости

В Приморье рассказали об эвакуированных с Diamond Princess россиянах

09:50 25.02.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - РИА Новости. Шестеро из семи россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Японии, у пассажиров которого был обнаружен коронавирус, и помещенных на карантин во Владивостоке, являются местными жителями, один - житель Омска, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
Ранее власти Приморья сообщили, что семь россиян с Diamond Princess прибыли 23 февраля во Владивосток. Они доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на коронавирус, состояние у всех семи человек удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме. На карантине они пробудут 14 дней. Как россияне добрались до Владивостока, власти региона не уточняют.
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"Шесть человек - приморцы, один - из Омска", - сказал собеседник.
Судно Diamond Princess вышло из японской Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Часть россиян отпустили с судна. Восемь граждан РФ самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаОмскВладивостокЯпонияПриморский крайОбщество
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