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"Ночные волки" устроят мотопробег по случаю годовщины "Крымской весны"
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РИА Новости

"Ночные волки" устроят мотопробег по случаю годовщины "Крымской весны"

09:44 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНочные волки
Ночные волки
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Ночные волки. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Праздничный автомотопробег пройдет в Крыму по случаю шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией, сообщает пресс-служба мотоклуба "Ночные волки".
"Состоится праздничный автомотопробег "Симферополь - Севастополь - гора Гасфорта", в котором примут участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба "Ночные волки" и все желающие", - говорится в сообщении.
Состоится пробег 18 марта. При этом в конечной его точке - на площадке у горы Гасфорта - пройдет праздничный концерт и "воздушный вальс" парапланов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
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Ночные волки (байкерский клуб)Владимир ПутинРеспублика КрымООНРоссияОбщество
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