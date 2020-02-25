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Прощание с погибшей журналисткой ИА "Камчатка" пройдет в двух городах
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РИА Новости

Прощание с погибшей журналисткой ИА "Камчатка" пройдет в двух городах

09:42 25.02.2020
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© Фото : страница в Instagram "masha_netrebenko"Главный редактор портала "Камчатка-Информ" Мария Нетребенко
Главный редактор портала Камчатка-Информ Мария Нетребенко
© Фото : страница в Instagram "masha_netrebenko"
Главный редактор портала "Камчатка-Информ" Мария Нетребенко. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев – РИА Новости. Прощание с редактором информационного агентства "Камчатка" Марией Нетребенко, которая погибла в ночь с субботы на воскресенье в ДТП со снегоходом, пройдёт в двух городах – в Петропавловске-Камчатском и в Хабаровске, сообщили РИА Новости коллеги журналистки.
ИА "Камчатка" в воскресенье сообщило, что редактор информагентства 29-летняя Мария Нетребко погибла в аварии, пострадала ее коллега Лейсан Латыпова. Официальные данные появились только во вторник. Управление ГИБДД по Камчатскому краю сообщило, что 23 февраля в 00.50 женщина врезалась на снегоходе в дерево. В результате аварии она скончалась, пассажирка снегохода была госпитализирована.
"Прощание с Марией Нетребенко пройдет в четверг, 27 февраля в Петропавловске-Камчатском, а 29 февраля - в Хабаровске", - сказал представитель информагентства.
Он также отметил, что жизни пострадавшей в аварии журналистки Лейсан Латповой, находившейся на пассажирском сиденье, ничего не угрожает. Она получила различные травмы, но уже находится в сознании.
Мария Нетребенко приехала на Камчатку около полугода назад. До этого она жила и работала в Хабаровске, а также во Владивостоке и в странах Юго-Восточной Азии, снимала репортажи, писала статьи. В информационном агентстве "Камчатка" она занимала должность редактора.
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Мария НетребенкоЮго-Восточная АзияХабаровскПетропавловск-КамчатскийОбщество
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