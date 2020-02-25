Прощание с погибшей журналисткой ИА "Камчатка" пройдет в двух городах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев – РИА Новости. Прощание с редактором информационного агентства " Прощание с редактором информационного агентства " Камчатка Марией Нетребенко , которая погибла в ночь с субботы на воскресенье в ДТП со снегоходом, пройдёт в двух городах – в Петропавловске-Камчатском и в Хабаровске, сообщили РИА Новости коллеги журналистки.

ИА "Камчатка" в воскресенье сообщило, что редактор информагентства 29-летняя Мария Нетребко погибла в аварии, пострадала ее коллега Лейсан Латыпова. Официальные данные появились только во вторник. Управление ГИБДД по Камчатскому краю сообщило, что 23 февраля в 00.50 женщина врезалась на снегоходе в дерево. В результате аварии она скончалась, пассажирка снегохода была госпитализирована.

"Прощание с Марией Нетребенко пройдет в четверг, 27 февраля в Петропавловске-Камчатском, а 29 февраля - в Хабаровске", - сказал представитель информагентства.

Он также отметил, что жизни пострадавшей в аварии журналистки Лейсан Латповой, находившейся на пассажирском сиденье, ничего не угрожает. Она получила различные травмы, но уже находится в сознании.