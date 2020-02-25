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В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
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РИА Новости

В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

09:37 25.02.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкНашивка на форме работника Роспотребнадзора
Нашивка на форме работника Роспотребнадзора
© РИА Новости / Илья Тимин
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Нашивка на форме работника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"За период мониторинга зарегистрировано 1139 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)", - говорится в сообщении.
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Всего с 31 декабря досмотрено более 371 тысячи людей, прибывших из Китая, под медицинским контролем остаются 11990 человек, уточняется в сообщении.
"Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 126 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 593 гражданина КНР", - подчеркнули в ведомстве.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV COVIR-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 2663 человека, число подтвержденных случаев заражения превысило 77,6 тысячи человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
311001
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссия
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