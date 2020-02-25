В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

"За период мониторинга зарегистрировано 1139 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)", - говорится в сообщении.

Всего с 31 декабря досмотрено более 371 тысячи людей, прибывших из Китая, под медицинским контролем остаются 11990 человек, уточняется в сообщении.

"Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 126 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 593 гражданина КНР", - подчеркнули в ведомстве.