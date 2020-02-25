Китаянке подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов

Фамилия женщины Тан, ей 56 лет, она из уезда Аньюэ, но уже долгое время работает посудомойкой в отеле в городе Чунцин. У одного из сотрудников гостиницы обнаружили коронавирус, поэтому ее руководство отправило в Аньюэ запрос на проверку. Второго февраля ее поместили в карантин. С 7 по 23 февраля у нее восемь раз брали пробы из дыхательных путей, проводили ПРЦ-тесты, позволяющие определить наличие возбудителя заболевания по ДНК. Все результаты были отрицательными.