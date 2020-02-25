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Китаянке подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов
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РИА Новости

Китаянке подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов

09:36 25.02.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Женщине из китайской провинции Сычуань подтвердили коронавирус после того, как восемь раз тесты для выявления вирусной нуклеиновой кислоты показали отрицательный результат, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Фамилия женщины Тан, ей 56 лет, она из уезда Аньюэ, но уже долгое время работает посудомойкой в отеле в городе Чунцин. У одного из сотрудников гостиницы обнаружили коронавирус, поэтому ее руководство отправило в Аньюэ запрос на проверку. Второго февраля ее поместили в карантин. С 7 по 23 февраля у нее восемь раз брали пробы из дыхательных путей,  проводили ПРЦ-тесты, позволяющие  определить наличие возбудителя заболевания по ДНК. Все результаты были отрицательными.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2663 человека, более 27,2 тысячи излечились.
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Распространение нового коронавирусаСычуаньКитайВ мире
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