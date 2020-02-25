В Саратовской области девушка погибла в ДТП с грузовой "Газелью"

САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Грузовая "Газель" на трассе в Саратовской области опрокинулась в кювет и придавила насмерть выпавшую из кабины 17-летнюю пассажирку, сообщили во вторник в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в воскресенье на 83-м километре автодороги Урбах - Ждановка - Александров Гай в Новоузенском районе.
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"Водитель 20 лет, управляя автомобилем ГАЗ-270710, по предварительным данным, при движении по обочине ... допустил опрокидывание автомашины в ... кювет. В результате опрокидывания пассажирка 17 лет выпала из автомашины, была придавлена данным транспортным средством, так как не была пристегнута ремнем безопасности, и от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.
ГИБДД по факту автоаварии проводит проверку.
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