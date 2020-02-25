В Саратовской области девушка погибла в ДТП с грузовой "Газелью"

"Водитель 20 лет, управляя автомобилем ГАЗ-270710, по предварительным данным, при движении по обочине ... допустил опрокидывание автомашины в ... кювет. В результате опрокидывания пассажирка 17 лет выпала из автомашины, была придавлена данным транспортным средством, так как не была пристегнута ремнем безопасности, и от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.