Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T09:28+0300
https://ria.ru/20200225/1565155749.html
В ДНР почти 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
https://cdn22.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:124:1500:968_1036x0_80_0_0_15ad113e13e0525f45ce610ec8a927b1.jpg
РИА Новости

В ДНР почти 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

09:28 25.02.2020
241
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Почти 20 тысяч абонентов в самопровозглашенной Донецкой народной республике остались без света из-за непогоды, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС ДНР.
Ранее в МЧС предупредили, что 24-25 февраля ожидаются сильный ветер, дождь, мокрый снег.
Очистка высоковольтных линий от налипшего снега
08:42
В ЛНР около 3,9 тысячи квартир и домов остались без электроснабжения
"Макеевка, вследствие погодных условий обесточены 7281 абонент, три социальных объекта. Донецк, вследствие погодных условий обесточены 5 тысяч абонентов, восемь социальных объектов", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, также без света остались около 7,5 тысячи абонентов в подконтрольных ДНР Ясиноватой, Харцызске, Торезе, а также Шахтерском, Тельмановском, Амвросиевском и Новоазовском районах. Ведутся восстановительные работы.
В начале февраля в ДНР из-за непогоды остались без света более 10 тысяч абонентов, после чего власти объявили режим ЧС. Он действовал около недели.
011400
Обсудить 0
Донецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Украинский военнослужащий
Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Военный у восстановленного пешеходного моста через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы
Украинский военный
В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков
Очистка высоковольтных линий от налипшего снега
В ЛНР около 3,9 тысячи квартир и домов остались без электроснабжения
Скорая помощь
В Саратовской области девушка погибла в ДТП с грузовой "Газелью"
Сотрудники полиции в Греции
В Греции произошли столкновения местных жителей и полиции
Линии электропередачи
В Дагестане около 1,7 тысячи человек остались без света из-за ветра
Ночные волки
"Ночные волки" устроят мотопробег по случаю годовщины "Крымской весны"
Линии электропередач
На Украине более 500 населенных пунктов остались без света
Автомобили скорой медицинской помощи
В Смоленске две девушки погибли, отравившись угарным газом
Дмитрий Язов
Язова похоронят 28 февраля на военном мемориальном кладбище в Мытищах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о двух погибших турецких военных в Ливии
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
Один из притоков реки Лены
Госэкспертиза определит конечную стоимость моста через Лену в Якутии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
Лента новостейМолния