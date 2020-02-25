В ДНР почти 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Почти 20 тысяч абонентов в самопровозглашенной Почти 20 тысяч абонентов в самопровозглашенной Донецкой народной республике остались без света из-за непогоды, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС ДНР.

Ранее в МЧС предупредили, что 24-25 февраля ожидаются сильный ветер, дождь, мокрый снег.

"Макеевка, вследствие погодных условий обесточены 7281 абонент, три социальных объекта. Донецк, вследствие погодных условий обесточены 5 тысяч абонентов, восемь социальных объектов", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, также без света остались около 7,5 тысячи абонентов в подконтрольных ДНР Ясиноватой, Харцызске, Торезе, а также Шахтерском, Тельмановском, Амвросиевском и Новоазовском районах. Ведутся восстановительные работы.