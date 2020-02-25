Суд оставил под стражей экс-чиновника Минпромторга

ХАБАРОВСК, 25 фев - РИА Новости. Хабаровский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу на арест экс-чиновника министерства промышленности и торговли РФ Владимира Потапкина, проходящего по делу о махинациях с лесом, сообщил РИА Новости представитель суда.
По версии следствия, с 2016 по 2019 годы бывший директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли РФ Потапкин получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства. Экс-чиновник в конце июня 2019 года был доставлен в Хабаровск и заключен под стражу.
"Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения, мера пресечения - без изменения", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в отношении бывшего вице-премьера Хабаровского края Василия Шихалева возбуждено дело по статьям "превышение должностных полномочий" и "пособничество в мошенничестве", а в отношении экс-руководителя ООО "Азия Лес" Александра Пудовкина - дело по статьям "мошенничество" и "пособничество в превышении должностных полномочий". Следствие полагает, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей субсидий, а экс-чиновник оказывал ему протекцию. Шихалев уволился из правительства региона осенью 2018 года.
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