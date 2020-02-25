Суд оставил под стражей экс-чиновника Минпромторга

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы бывший директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли РФ Потапкин получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства. Экс-чиновник в конце июня 2019 года был доставлен в Хабаровск и заключен под стражу.