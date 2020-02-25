Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T13:39+0300
https://ria.ru/20200225/1565155454.html
В Нью-Дели 90 человек пострадали во время беспорядков, пишут СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565174118_0:27:3037:1735_1036x0_80_0_0_b645d7f8fd57639cdc4671ba48779db2.jpg
РИА Новости

В Нью-Дели 90 человек пострадали во время беспорядков, пишут СМИ

09:22 25.02.2020 (обновлено: 13:39 25.02.2020)
476
© REUTERS / Danish SiddiquiБеспорядки в Нью-Дели, Индия, связанные с принятием нового закона о предоставлении гражданства беженцам. 24 февраля 2020
Беспорядки в Нью-Дели, Индия, связанные с принятием нового закона о предоставлении гражданства беженцам. 24 февраля 2020
© REUTERS / Danish Siddiqui
Беспорядки в Нью-Дели, Индия, связанные с принятием нового закона о предоставлении гражданства беженцам. 24 февраля 2020
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Не менее пяти человек погибли и около 90 получили ранения во время протестов в Нью-Дели, начавшихся из-за закона о гражданстве, передает газета Dawn.
Столкновения в столице Индии вспыхнули в преддверии визита в Нью-Дели президента США Дональда Трампа.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Вооруженный мужчина на акции протеста в районе Национального исламского университета в Нью-Дели. 30 января 2020
30 января, 12:52
В Нью-Дели неизвестный выстрелил по протестующим
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
Противники и сторонники нового закона начали столкновения в понедельник – накануне в результате стычек сгорела автозаправка и несколько автомобилей, погибли два человека, в том числе один полицейский.
"У некоторых из доставленных людей были огнестрельные ранения", - сообщил медик Раджеш Калра.
Как сообщили журналистам представители городской полиции, беспорядки начались в районах Бхаджанпур, Мауджпур и Джаффрабад, находящихся примерно в 17 километрах от Хайдабард Хаус, где сегодня пройдет встреча Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и их совместная пресс-конференция.
По информации полицейского департамента города, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Закрыты входы и выходы ряда станций метро. Полиция задержала несколько человек. В кварталы, охваченные столкновениями, переброшены усиленные наряды полиции, запрещены массовые собрания.
Машина скорой помощи в Индии
8 февраля, 16:07
В Индии более десяти человек погибли при взрыве фейерверков на шествии
001010
Обсудить 0
Нарендра МодиДональд ТрампНью-ДелиИндияСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции в Греции
В Греции произошли столкновения местных жителей и полиции
Линии электропередач
На Украине более 500 населенных пунктов остались без света
Нападение на мужчину в ходе беспорядков в Нью-Дели, связанных с принятием нового закона о гражданстве. 24 февраля 2020
В Нью-Дели семь человек погибли во время беспорядков, пишут СМИ
Индия. Нью-Дели
В Нью-Дели пять человек погибли в беспорядках, сообщает СМИ
Главный редактор портала Камчатка-Информ Мария Нетребенко
Прощание с погибшей журналисткой ИА "Камчатка" пройдет в двух городах
Сотрудники полиции у дороги к пункту пропуска Карасу в Казахстане на границе с Кыргызстаном
Полиция расследует более 120 дел после беспорядков на юге Казахстана
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Трамп заявил, что Индия закупит американское вооружение на $3 млрд
Медицинское оборудование
Власти Индии уточнили число заболевших свиным гриппов судей ВС
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Скорая помощь
В Саратовской области девушка погибла в ДТП с грузовой "Газелью"
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди после совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
США и Индия создадут рабочую группу по борьбе с наркотрафиком
Полиция в Китае
В Китае гражданина Швеции осудили на 10 лет заключения за шпионаж
Линии электропередач
В ДНР почти 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
Boeing 777-300ER авиакомпании Turkish Airlines
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
Лента новостейМолния