В Нью-Дели 90 человек пострадали во время беспорядков, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Не менее пяти человек погибли и около 90 получили ранения во время протестов в Нью-Дели, начавшихся из-за закона о гражданстве, передает газета Dawn.
Столкновения в столице Индии вспыхнули в преддверии визита в Нью-Дели президента США Дональда Трампа.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
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Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
Противники и сторонники нового закона начали столкновения в понедельник – накануне в результате стычек сгорела автозаправка и несколько автомобилей, погибли два человека, в том числе один полицейский.
Five killed as violent clashes erupt in New Delhi over citizenship law https://t.co/xgWWvnyg6y pic.twitter.com/SF9euuic3f— 92 News HD Plus (@92newschannel) February 25, 2020
"У некоторых из доставленных людей были огнестрельные ранения", - сообщил медик Раджеш Калра.
Как сообщили журналистам представители городской полиции, беспорядки начались в районах Бхаджанпур, Мауджпур и Джаффрабад, находящихся примерно в 17 километрах от Хайдабард Хаус, где сегодня пройдет встреча Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и их совместная пресс-конференция.
По информации полицейского департамента города, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Закрыты входы и выходы ряда станций метро. Полиция задержала несколько человек. В кварталы, охваченные столкновениями, переброшены усиленные наряды полиции, запрещены массовые собрания.