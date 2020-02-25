На Украине более 500 населенных пунктов остались без света

КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Более 500 населенных пунктов в 12 областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пунктов в 12 областях", - говорится в сообщении.
В частности, в Николаевской области без света остались 147 населенных пунктов, Одесской – 124, Днепропетровской – 69, Херсонской – 52, Запорожской – 41, Донецкой – 25, Полтавской и Винницкой – по 11, Сумской и Кировоградской – по 8, Черкасской – пять и Луганской – три.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По данным пресс-службы, в результате непогоды на Украине в понедельник погиб один человек в Одессе и четверо получили травмы в Херсоне, Кропивницком, Ивано-Франковске и Запорожье. Кроме того, из-за сильного ветра повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в девяти областях.