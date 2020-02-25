На Украине более 500 населенных пунктов остались без света

"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пунктов в 12 областях", - говорится в сообщении.

В ЛНР более 700 квартир и домов остались без света из-за аварии

В ЛНР более 700 квартир и домов остались без света из-за аварии

В частности, в Николаевской области без света остались 147 населенных пунктов, Одесской – 124, Днепропетровской – 69, Херсонской – 52, Запорожской – 41, Донецкой – 25, Полтавской и Винницкой – по 11, Сумской и Кировоградской – по 8, Черкасской – пять и Луганской – три.