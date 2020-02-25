Гонконг разрешит въезд из Южной Кореи только своим жителям

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство Гонконга со вторника запретило въезд в специальный административный район из Южной Кореи всем, кроме гонконгцев, сообщает телеканал Phoenix.
"Начиная с сегодняшнего дня (25 февраля) с 6.00 (01.00 мск) в Гонконг не разрешается въезжать из Южной Кореи тем, кто не является жителем Гонконга", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.
В понедельник власти Гонконга оповестили о повышенном уровне опасности поездок в Южную Корею из-за вспышки там нового коронавируса и призвали своих жителей максимально ограничить визиты в эту страну.
По состоянию на 25 февраля число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 893. Восемь человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса