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Гонконг разрешит въезд из Южной Кореи только своим жителям
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РИА Новости

Гонконг разрешит въезд из Южной Кореи только своим жителям

09:11 25.02.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuПолицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство Гонконга со вторника запретило въезд в специальный административный район из Южной Кореи всем, кроме гонконгцев, сообщает телеканал Phoenix.
"Начиная с сегодняшнего дня (25 февраля) с 6.00 (01.00 мск) в Гонконг не разрешается въезжать из Южной Кореи тем, кто не является жителем Гонконга", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.
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В понедельник власти Гонконга оповестили о повышенном уровне опасности поездок в Южную Корею из-за вспышки там нового коронавируса и призвали своих жителей максимально ограничить визиты в эту страну.
По состоянию на 25 февраля число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 893. Восемь человек скончались.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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