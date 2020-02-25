У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что сейсмическое событие произошло во вторник днём по местному времени в Кроноцком заливе.
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"Эпицентр землетрясение магнитудой 4,9 находился на глубине 18 километров в 169 километрах юго-восточнее села Мильково Мильковского района Камчатского края", - сообщил представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.