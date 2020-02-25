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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
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РИА Новости

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

09:07 25.02.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что сейсмическое событие произошло во вторник днём по местному времени в Кроноцком заливе.
Сейсмограф. Архивное фото
Вчера, 02:52
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
"Эпицентр землетрясение магнитудой 4,9 находился на глубине 18 километров в 169 километрах юго-восточнее села Мильково Мильковского района Камчатского края", - сообщил представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.
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Камчатский крайПроисшествия
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