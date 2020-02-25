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В Греции произошли столкновения местных жителей и полиции
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РИА Новости

В Греции произошли столкновения местных жителей и полиции

09:06 25.02.2020
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© AP Photo / Dimitri MessinisСотрудники полиции в Греции
Сотрудники полиции в Греции
© AP Photo / Dimitri Messinis
Сотрудники полиции в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 25 фев - РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ против жителей островов Лесбос и Хиос, которые попытались помешать выгрузить строительную технику для возведения лагерей для мигрантов, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Полиция сообщила, что ночью на острова прибыла техника.
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"В ранние утренние часы сегодня была выгружена в портах Митилини (Лесбос) и Местон на Хиосе строительная техника для начала работ по возведению новых закрытых охраняемых центров содержания (мигрантов). Полицейские силы сопровождали технику и персонал, чтобы без проблем начать работу", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении полиции.
В Греции находятся до 150 тысяч мигрантов и беженцев, которые получили убежище или запросили его. Большинство мигрантов составляют афганцы.
Ранее правительство Греции сообщило, что намерено в марте начать строительство закрытых лагерей для беженцев и нелегальных мигрантов, чтобы летом они уже заработали. Под лагеря реквизируют земельные участки. На пяти островах будет пять лагерей на 20 тысяч мест, беженцев будут содержать там три месяца на время рассмотрения прошения об убежище.
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АМНА сообщает, что прибытие техники сопровождалось беспорядками.
"Порт Митилини превратился ночью в поле боя почти на два часа. Десять подразделений спецназа полиции, которые прибыли в порт на корабле "Пегас", вместе с силами полиции, которые уже находились на острове, вступили в столкновения с сотнями местных жителей, собравшихся, чтобы помешать выгрузке техники. Полиция применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты", - сообщает агентство.
После выгрузки техника направилась к населенным пунктам Кавакли и Карава, где планируется строительство.
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На Хиосе в порту Места также произошли столкновения. От слезоточивого газа пострадали мэр острова Стаматис Кармантзис и один священник, председатель ассоциации священников Хиоса, они обратились в больницу за помощью.
Полиция направила в порт водометы, сообщило агентство.
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