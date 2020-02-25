Российские банки готовы отказаться от бумажных договоров

Как пояснили представители банков, нововведение ускорит обслуживание в офлайне (экономится время на печать, на подписание каждой страницы, а потом на ожидание визы контролера) и устранит потребность посещать отделение. Так, например, малый бизнес сможет оформить кредит за три минуты, а деньги окажутся на счете клиента через десять минут.