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Российские банки готовы отказаться от бумажных договоров
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РИА Новости

Российские банки готовы отказаться от бумажных договоров

09:01 25.02.2020 (обновлено: 13:56 25.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМенеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Крупные российские банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами и в ближайшее время откажутся от бумажных документов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на несколько кредитных организаций.
Свое намерение перейти на электронную форму подтвердили в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, "Открытии", Почта-банке, банке "Санкт-Петербург", РНКБ и ОТП банке. Вместе с тем в организациях отметили, что их клиент при желании может выбрать и бумажный вариант.
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Как пояснили представители банков, нововведение ускорит обслуживание в офлайне (экономится время на печать, на подписание каждой страницы, а потом на ожидание визы контролера) и устранит потребность посещать отделение. Так, например, малый бизнес сможет оформить кредит за три минуты, а деньги окажутся на счете клиента через десять минут.
Однако существует риск того, что граждане не будут внимательно читать договор (по аналогии с подписанием соглашения на обработку персональных данных в мобильных приложениях), предупреждают эксперты.
В Центробанке одобрили цифровизацию договоров, однако предупредили, что финансовые организации обязаны доводить до потребителей исчерпывающую информацию об услугах.
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Почта банкРоссийский национальный коммерческий банкРайффайзенбанкОТП БанкОткрытие (банк)Московский кредитный банкСанкт-Петербург (банк)Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБПромсвязьбанкРоссияАльфа-банкЭкономика
Популярные комментарии
"организации обязаны доводить до потребителей исчерпывающую информацию об услугах." - Они сейчас-то впаривают под видом вкладов всякий невыгодный инвестиционный хлам, а при электронных договорах вообще им раздолье будет для обманных манёвров.
25 февраля, 09:30
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