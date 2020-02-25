Российские банки готовы отказаться от бумажных договоров

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Крупные российские банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами и в ближайшее время откажутся от бумажных документов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на несколько кредитных организаций.
Свое намерение перейти на электронную форму подтвердили в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, "Открытии", Почта-банке, банке "Санкт-Петербург", РНКБ и ОТП банке. Вместе с тем в организациях отметили, что их клиент при желании может выбрать и бумажный вариант.
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Как пояснили представители банков, нововведение ускорит обслуживание в офлайне (экономится время на печать, на подписание каждой страницы, а потом на ожидание визы контролера) и устранит потребность посещать отделение. Так, например, малый бизнес сможет оформить кредит за три минуты, а деньги окажутся на счете клиента через десять минут.
Однако существует риск того, что граждане не будут внимательно читать договор (по аналогии с подписанием соглашения на обработку персональных данных в мобильных приложениях), предупреждают эксперты.
В Центробанке одобрили цифровизацию договоров, однако предупредили, что финансовые организации обязаны доводить до потребителей исчерпывающую информацию об услугах.