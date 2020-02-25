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Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
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РИА Новости

Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

08:59 25.02.2020 (обновлено: 13:13 25.02.2020)
122496
© REUTERS / Brendan McDermidТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
© REUTERS / Brendan McDermid
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Это крупнейшие потери для людей из рейтинга Bloomberg с октября 2016 года, когда издание начало вести подобные наблюдения.
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Так, генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились более 4,8 миллиарда долларов каждый. Владелец Zara Амансио Отрега потерял четыре миллиарда, а Марк Цукерберг — 3,48 миллиарда. Состояние остальных миллиардеров из первой десятки снизилось, минимум, на 2,3 миллиарда.
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Американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник упали более чем на 3%. Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира.
Пекин сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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Распространение нового коронавирусаLVMHДжефф БезосБернар АрноBloomberg L.P.ВОЗМарк ЦукербергКитайZaraУханьЭкономика
Популярные комментарии
Срочно сообщите, где потеряли! Выезжаю немедленно!
25 февраля, 09:21
Naum Vygodsky
531361005
Дутый пузырь немного подспустил. Все это еще раз должно напомнить, что все состояние миллиардеров это выдуманная стоимость акций их предприятий, которая зависит от ожиданий и опасений.
25 февраля, 09:16
АКАндрей К
18152005
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