Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

Это крупнейшие потери для людей из рейтинга Bloomberg с октября 2016 года, когда издание начало вести подобные наблюдения.

Американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник упали более чем на 3%. Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира.